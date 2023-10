Remco Evenepoel fait le bilan de sa saison et évoque la suivante : “Cela doit changer en 2024, on ne pourra pas tenir ce rythme infernal pendant 3 ans”

Ce qui fait de lui le logique favori pour la plupart des récompenses individuelles décernées en Belgique en cette fin d’année. À commencer par le Vélo de Cristal ce mardi. Pour l’occasion, Evenepoel a accordé une longue interview à nos confrères du Laatste Nieuws dans laquelle il est revenu sur sa saison avant d’évoquer la suivante.

”Je ne me donne pas un 10 sur 10 pour ma saison, mais tout de même 8,5 ou 9”, a annoncé d’emblée le Brabançon à nos confrères flamands, “je n’ai remporté que des grandes courses, 13 au total. Mais cela aurait pu être encore mieux sans le covid qui m’a forcé à quitter le Giro ou avec une préparation un peu meilleure pour la Vuelta. Dans cette optique, je ne considère pas ma saison comme totalement réussie.”

S’il estime qu’il aurait pu remporter le Giro sans son abandon, Evenepoel confesse qu’il aurait disputé d’autres courses en fin de saison : “Je me serais concentré sur les courses d’un jour. Les GP canadiens, plus de courses italiennes que seulement le Tour de Lombardie. Et le Mondial sur route surtout.”

La saison prochaine, le champion de Belgique s’orientera enfin vers le Tour de France, qui sera son principal objectif mais pas le seul. Une troisième victoire consécutive à Liège-Bastogne-Liège est dans un coin de sa tête tout comme… Milan-Sanremo, qu’il n’a encore jamais disputé : “Pour être clair, rien n’est encore décidé. Mais pourquoi pas ? Cela peut être une option.”

En revanche, Evenepoel ne compte pas s’aligner sur les classiques flandriennes, qui sont difficiles à combiner avec les Ardennaises. Le coureur de Schepdael devrait également reprendre la saison plus tard, aux alentours de la mi-février. Mais surtout, il veut pouvoir profiter davantage de sa famille que lors de la défunte saison : “Il y a encore une vie après la course. Avec Oumi, mes parents, mes amis et ma famille. En 2023, j’étais trop peu à la maison. Cela doit changer en 2024. Sur le moment, tu te dis que ça vaut le coup. Mais à la fin d’une telle saison, je me rends compte que je ne pourrai pas tenir ce rythme infernal encore trois ans.”