Le début de la tournée des prix pour Lotte et Remco

Soit les deux lauréats de l’an passé : Remco Evenepoel et Lotte Kopecky (victorieuse chaque saison depuis 2020). Cette dernière a fait vibrer le cœur des Belges avec son titre de championne du monde conquis, en force, à Glasgow, où elle a aussi décroché la médaille d’or sur l’épreuve de l’élimination et de la course aux points sur la piste, tout en glanant celle de bronze sur l’omnium. Sans oublier sa deuxième victoire d’affilée au Tour des Flandres, ses succès au Circuit Het Nieuwsblad et son Tour de France de folie, avec sa victoire dans la première étape et sa défense du maillot jaune, qui lui a valu de ramener chez elle le maillot vert et de terminer deuxième du classement final ! Il n’y aura pas photo pour lui décerner, à nouveau, le Vélo de Cristal, qui innove, cette année, en attribuant également un titre pour la meilleure jeune de la saison.

Tous les lauréats seront présents

Chez les hommes, il ne devrait pas non plus y avoir de surprise. Remco Evenepoel, qui a confirmé sa présence, ce mardi (comme tous les autres lauréats), devrait l’emporter. En récompense de son titre de champion du monde du contre-la-montre, de celui de Belgique, sur la route, de sa deuxième victoire d’affilée à Liège-Bastogne-Liège, de son nouveau succès à la Clasica, de ses deux étapes au Giro où il pouvait rêver à la victoire finale sans cette fameuse contamination au coronavirus ou encore de ses trois victoires d’étapes à la Vuelta, où il a su réagir avec panache après son coup de massue sur l’étape du Tourmalet. Pour un total de 13 succès conquis en 2023.