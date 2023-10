Greg Van Avermaet va passer "à un autre chapitre"

En enlevant, dans un sprint à cinq, la 117e édition de Paris-Tours, Sheehan a aussi enlevé sur la légendaire Avenue de Grammont sa première victoire chez les professionnels et apporté aux États-Unis une première victoire dans la classique des lévriers. Une victoire qui devrait changer la suite de sa carrière…

"Gagner une grande course comme Paris-Tours peut être le départ de quelque chose de très beau pour moi, je ne sais pas quoi dire…".

De son côté, Arnaud De Lie, l’un des grands favoris, a dû changer de vélo à deux reprises dans les premiers des dix secteurs de chemins de vignes piégeux, perdant un temps précieux et toute chance de lutter pour la victoire. L’Ardennais a fini par abandonner.

La même chose valut pour Greg Van Avermaet qui disputait, ce dimanche, la dernière course de sa carrière. Une épreuve que le Flandrien a terminée, lui.

"Ce fut une course difficile, j’ai crevé à trois reprises, ce qui m’a privé d’un résultat, expliqua le champion olympique de Rio. C’était trop pour que je puisse revenir. C’est dommage, car j’avais de bonnes jambes. Je ne dis pas que j’aurais gagné, mais je suis déçu. Je regrette de ne pas avoir pu courir devant pour ma dernière course."

L’ancien N.1 mondial insista sur le côté chanceux de la course. "C’est un beau parcours, on est dans des paysages magnifiques, mais il faut se poser la question de ces chemins quand on voit que la moitié du peloton crève", dit-il encore avant de revenir sur sa carrière. "J’ai effectué 17 ans au plus haut niveau et gagné plus de succès et obtenu de bien meilleurs résultats que ce que je n’imaginais à mes débuts. Je suis heureux et fier de ma carrière. J’ai toujours tout donné, toujours fait au mieux mon métier. Mes trois dernières années chez Ag2R n’ont pas été les meilleures, mais ce fut une belle période. Je vais maintenant passer à un autre chapitre de ma vie."