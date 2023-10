Evenepoel chez Soudal en 2024 : une clarté à entretenir

"Je n’ai absolument rien pu faire, c’est un coureur de chez UAE (NdlR : le Néerlandais Sjoerd Bax) qui a fait un écart et a accroché mon guidon, rembobinait le Brabançon. Ma hanche et mon genou me faisaient principalement souffrir même si je saignais également du coude et que j’ai eu le dos un instant bloqué. J’avais le sentiment d’avoir de très bonnes jambes mais le Tour de Lombardie est une course de six heures et pas de trois… J’ai laissé beaucoup d’énergie dans cet incident en étant contraint de redescendre à plusieurs occasions au niveau de la voiture médicale pour me faire soigner et j’en ai sans doute payé l’addition dans le Passo di Ganda, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. J’y ai connu un moment difficile en devant laisser filer les autres favoris, mais je me suis efforcé de ne pas lâcher pour finir au mental. C’est avec la tête que je suis allé chercher ma 9e place (NdlR : à 1:26 du vainqueur Pogacar) qui constitue mon meilleur résultat à ce jour sur cette épreuve en trois participations. J’étais évidemment venu pour tout autre chose mais je note que j’améliore d’année en année et j’espère toujours pouvoir revenir ici pour un jour accrocher ce monument à mon palmarès."

"Une saison réussie"

En amont du départ de Côme, samedi matin, le champion de Belgique avait soufflé d’un ton ferme que l’heure était à la course et que la question de son avenir attendrait le dénouement du dernier monument de la saison. Un peu plus d’une heure après avoir rejoint Bergame, Evenepoel coupait court aux dernières rumeurs qui continuaient de dessiner son avenir sous la forme d’un point d’interrogation. "L’équipe continue, donc je reste, lançait-il ainsi avec ce regard direct et franc. Je suis très heureux ici et je n’ai pas de raison de me montrer insatisfait. Il me reste encore une course le week-end prochain, le Chrono des Nations, avant de goûter à des vacances méritées pour ensuite déjà nous pencher sur une prochaine saison lors de laquelle nous tenterons de tirer le maximum en continuant à bâtir. Cette année, j’ai remporté 13 courses, 11 au niveau WorldTour et deux championnats (NdlR : championnat de Belgique en ligne et Mondial de chrono). On peut appeler cela une saison réussie."

Un discours empli de clarté qui tranche avec l’opacité dans laquelle ont trop souvent baigné les tractations du dossier de la mégafusion Jumbo-Visma/Soudal Quick-Step et constitue une excellente nouvelle pour le cyclisme dans son ensemble. Evenepoel toujours sous sa tunique bleue en 2024, c’est en effet l’assurance de le voir au départ d’un Tour de France qui n’aurait sans doute pas été une garantie en cas de mariage avec la bande à Vingegaard. C’est aussi le synonyme d’une meilleure répartition des ténors d’un peloton mondial qui tend parfois à l’hyper-concentration des talents.

"Délestés d’un sac de stress"

Reste maintenant à voir quelles traces laissera un feuilleton dans lequel Patrick Lefevere fut contraint de trop souvent subir les temps forts du scénario. C’est qu’au-delà de l’admirable résilience que personnifia Ilan Van Wilder la semaine dernière en affirmant, dans la foulée de son succès sur les Trois Vallées varésines, que le Wolfpack "n’était pas d’accord avec toute cette merde et ne voulait pas de cette fusion", se posera bientôt la question de son nouvel équilibre. "Nous ne savons pas encore tout mais nous sommes désormais délestés d’un sac à dos entier de stress, sourirait ainsi Van Wilder. Je ne suis pas un robot, je parle avec mes sentiments et mon coeur."

Une sincérité qui devra habiter tous les discours au moment de préparer la prochaine saison, de celui du milliardaire et actionnaire majoritaire de l’équipe Zdenek Bakala à celui des dirigeants de chez Soudal un temps prêt à se lier avec la structure de Richard Plugge. Remco Evenepoel, lui aussi, devra convaincre pour continuer de fédérer. Car la confiance mutuelle et la solidarité sont le ciment d’une meute…