Philippe Gilbert : “Arnaud De Lie ne doit plus traîner et doit passer par les courses à étapes pour viser un Monument”

”Je n’ai jamais vu de fusion mais finalement que des rumeurs et des ragots. Je ne peux donc pas donner de commentaire car pour moi, il n’y a jamais rien eu. Mais je comprends la difficulté des coureurs pour se concentrer. Un coureur vit comme le reste du monde, il s’informe par la presse et les réseaux sociaux. Au final, je pense qu’il y a eu beaucoup d’exagération dans ce dossier.”

Du haut de ses 21 ans, Arnaud De Lie éclabousse cette fin de saison. Doit-il participer à son premier grand tour la saison prochaine pour passer un nouveau palier ?

”Les courses à étapes sont la clé pour s’améliorer. Arnaud en fait très peu. Une course complète d’une semaine comme Paris-Nice lui donnerait plus de coffre, c’est certain. Si son choix est de continuer à viser des courses de 200 km, c’est très bien comme ça mais pour viser un Monument où il faut plus de résistance, Arnaud n’a pas le choix et devra passer par les courses à étapes. Van Aert l’a aussi expérimenté en venant du cyclo-cross, il a vu que les grands tours étaient la recette pour gagner en résistance. J’espère qu’Arnaud suivra la lignée de tout le monde, il ne faut plus traîner.”

Philippe Gilbert avec Arnaud De Lie lors de Binche-Chimay-Binche 2022. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Remco Evenepoel fera son retour cette année sur le Tour de Lombardie, trois ans après sa chute. Face à l’armada UAE et à Primoz Roglic, doit-il mener une course d’attente ou au contraire se montrer audacieux ?

”Il y aura plusieurs courses dans la course ce samedi. Jumbo et UAE se battront notamment pour le gain du classement mondial par équipes. La marge est très faible entre les deux (NdlR : 385 points en faveur d’UAE sur Jumbo-Visma) et le Tour de Lombardie sera décisif. À la place de Remco, j’arbitrerai ce match en me montrant opportuniste dans le final. J’opterai donc pour une course d’attente jusqu’à Bergame.”

Le Tour de Lombardie devrait être l'occasion d'une première grande confrontation entre Tadey Pogacar (à gauche) et Remco Evenepoel (Vincent Kalut - Photo News) ©VKA

Qui est pour vous l’homme de la saison ?

”Mathieu van der Poel, de par sa façon de courir et ses choix osés mais payants. Il est parti sur le cyclo-cross [où il a été sacré champion du monde] mais il a aussi fait du VTT, le tout en dominant la route. Avec Milan-Sanremo, Paris-Roubaix et le championnat du monde sur la même année, c’est vraiment un grand cru pour lui.”

Et le flop ?

”Pour avoir commenté pas mal de courses en France (NdlR : pour Eurosport), je trouve que David Gaudu s’est montré extrêmement décevant.”

La Belgique ne pourra amener que quatre coureurs lors de la course en ligne des Jeux de Paris. Le sélectionneur Sven Vanthourenhout peut-il amener simultanément Wout van Aert, Remco Evenepoel, Arnaud De Lie et Jasper Philipsen ?

”C’est encore loin mais c’est vrai qu’ils peuvent tous tirer leur épingle du jeu sur ce parcours. Je n’aimerai pas être coach car les quatre ont montré leur loyauté en équipe nationale. Plus on a de bons coureurs au départ, plus on augmente nos chances de victoire. Néanmoins, pour aligner les quatre, il faudra un bon coach capable de tenir un discours cohérent. Je ne pense pas que Vanthourenhout en soit capable. Il a tendance à laisser les coureurs décider en course. Or, il faudra un coach capable de répartir clairement les rôles, pas comme lors des derniers championnats d’Europe.”

Gérer les egos ? Pour Philippe Gilbert, Sven Vanthourenhout n'en est pas capable (Jan De Meuleneir - Photo News) ©JDM

Pour terminer, avez-vous des conseils à donner aux néoretraités Dries Devenyns et Greg Van Avermaet ?

”Profiter des opportunités car ça peut être compliqué de passer de longues semaines à la maison, on n’y est pas habitué. Il faut trouver un équilibre entre les loisirs, la famille et garder des occupations professionnelles.”