Grosse frayeur pour Remco Evenepoel: le champion de Belgique chute dans les premiers kilomètres du Tour de Lombardie

Soudal-Visma, la nouvelle armada de Remco Evenepoel?

Le feuilleton de l’avenir de Remco Evenepoel a pris une nouvelle tournure, ce dimanche. Et pas seulement celui du champion du monde du contre-la-montre. Le site néerlandais Wielerflits a annoncé qu’une fusion entre Soudal-Quick Step, l’équipe actuelle du Belge, et l’armada Jumbo-Visma est en négociation entre les deux parties. Une rencontre aurait eu lieu à Genève entre le management de l’équipe néerlandaise et le Tchèque Zdenek Bakala, propriétaire de la formation dirigée depuis de longues saisons par Patrick Lefevere.