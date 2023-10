Paolo Bettini, double vainqueur du Tour de Lombardie, avant le dernier monument de la saison: “Remco est plus un coureur de classiques que de tours”

À 49 ans, l’ancien double champion du monde profite d’un quotidien qui lui ressemble autour de sa maison de Riparbella et de cette Toscane qu’il aime tant. Samedi, même si les prévisions annoncent 27 degrés et un éclatant soleil de Pise à Florence, celui qui a aussi épinglé le Tour de Lombardie à deux reprises à son palmarès (2005 et 2006) fera une entorse à sa vie au grand air pour s’installer devant la télévision de son salon et suivre Il Lombardia.

Un dernier monument de la saison que Paolo Bettini a accepté de préfacer avec nous.

Paolo, notre dernière longue interview avec vous remonte à 2020, lors du Mondial d’Imola. Comment vous portez-vous depuis lors ?

On ne peut mieux, merci ! À côté des collaborations que je continue d’entretenir avec certaines marques de l’industrie du cycle, j’organise deux événements grand public sur mes terres, en Toscane. Cela fait près de 25 ans maintenant qu’existe la Gran Fondo Paolo Bettini, au départ de Pomarance (NdlR : province de Pise), alors que nous avons lancé la toute première édition du GeoGravel Tuscany fin septembre autour de la même ville. Je crois beaucoup dans l’avenir de cette discipline en plein boum car elle possède une identité multiple. Elle peut réunir autant les accros à la compétition que des cyclistes en quête d’aventure et de découverte de territoires préservés. En 2024, nous pensons déplacer cette épreuve au mois de juin et j’espère bien que de nombreux Belges seront au départ avec moi (rires) ! Je roule encore deux à trois fois par semaine, juste de quoi pouvoir boire un bon verre de vin et profiter de notre gastronomie sans trop de scrupule.

Vous étiez présent sur le dernier Giro. Vous déplacez-vous encore régulièrement sur les courses ?

La télévision reste le meilleur moyen de bien suivre le vélo (rires). Je travaillais pour le partenaire du maillot de la montagne lors du Tour d’Italie mais j’ai ensuite suivi le reste de la saison essentiellement devant mon écran.

Vous qui avez remporté le dernier monument de la saison à deux reprises (2005 et 2006), pouvez-vous expliquer quelle est la clé du succès ?

Début octobre, ce sont la tête et la motivation qui font la différence. J’ai toujours été convaincu par l’importance du mental dans notre sport, mais celui-ci est encore plus essentiel à ce moment de la saison. Avec 238 km et 4 400 mètres de dénivelé positif, il s’agit de l’une des courses les plus difficiles de la saison, et il convient de pouvoir se mobiliser face à l’exigence de ce parcours.

Cette année, ce sera Bergame qui accueillera l’arrivée après Côme l’année dernière dans une forme d’alternance entretenue par les organisateurs ces dernières saisons. Jugez-vous que le Tour de Lombardie change de visage selon son final ?

Oui, d’une certaine manière. Avec les ascensions mythiques de Madonna del Ghisallo, de San Fermo della Bataglia (NdlR : escaladée deux fois en 2022) et du Civiglio dans les soixante derniers kilomètres, le tracé menant à Côme est à mes yeux plus honnête, si je peux utiliser ce qualificatif. Je veux dire par là qu’il maximise les chances de succès du coureur le plus fort. Lorsque la course se finit à Bergame, il y a souvent davantage de place pour une forme de poker tactique.

Comme vous à l’époque, Tadej Pogacar a réussi à s’imposer deux années de rang, en 2021 et 2022. Est-il, dès lors, votre favori naturel ?

J’ai le sentiment que Primoz Roglic termine la saison en boulet de canon, il m’a l’air dans une excellente condition. Mais le plateau sera très relevé et on devrait assister à une belle course. Quand on voit la liste des favoris pour samedi, on se rend compte à quel point le cyclisme a changé. Nous ne sommes plus dans l’hyperspécialisation d’autrefois mais j’ai aussi le sentiment que la liste des légitimes prétendants aux différents succès sur les plus grandes courses s’est considérablement réduite ces dernières années. Aujourd’hui, cinq ou six grands phénomènes cannibalisent tout.

Remco Evenepoel fait assurément partie de cette liste. S’il a déjà remporté deux fois Liège-Bastogne-Liège comme vous (2000 et 2002), il n’a en revanche pas encore enregistré de grand résultat en Lombardie. Ces deux courses sont-elles aussi semblables que ce beaucoup disent ?

La nature du parcours est assez proche, même si les ascensions en Italie s’assimilent sans doute davantage à de la moyenne montagne puisque plusieurs d’entre elles s’étendent sur plus de cinq kilomètres. Remco possède toutes les qualités nécessaires pour remporter un jour cette épreuve. Mais, et c’est ce qui participe aussi à la magie de ce sport, il y a une différence entre la théorie et la pratique…

Vous reconnaissez-vous en partie dans le Brabançon qui semble en mesure d’enlever des classiques de natures très différentes ?

Remco se trouve, selon moi, à un moment de sa carrière où il devient nécessaire de prendre une décision essentielle pour la suite : soit il devient un redoutable chasseur de classiques soit il décide de se concentrer sur les grands tours. Je crois votre compatriote capable de gagner aussi bien Milan-Sanremo que le Ronde et je le vois davantage comme un spécialiste des courses d’un jour que comme un potentiel vainqueur du Tour de France. Si Pogacar peut se permettre de gagner les plus grandes courses sur ces deux terrains très différents, c’est parce qu’il dégage une forme de facilité physique mais surtout mentale dans l’approche de ces multiples objectifs. Il promène un détachement et une zénitude essentiels dans la gestion de son programme. Votre compatriote, lui, possède un tempérament très différent et est davantage habité par une forme de tension et de volonté de contrôle des événements. Le champion de Belgique possède assurément les qualités physiques pour s’imposer sur d’autres courses de trois semaines après son succès sur la Vuelta la saison dernière, mais je crois que c’est sans doute la justesse dans l’approche mentale qui risque de lui poser problème.

Qu’est-ce qui vous impressionne le plus chez l’ancien champion du monde ?

Son intelligence dans la gestion de ses attaques. Lorsqu’il est passé à l’offensive et qu’il a réussi à creuser un écart, il ne va jamais se retourner mais bien se concentrer sur son effort. Il possède une capacité de concentration sur sa performance personnelle que je trouve impressionnante. Cette année, à Liège, tout le monde dans le peloton savait exactement où il allait attaquer mais personne n’a été capable de l’accompagner ni même de le rejoindre ensuite. C’est fantastique !

Entre ses deux abandons sur le Giro et sa chute en Lombardie en 2020, l’Italie n’a pas souvent réussi à Evenepoel jusqu’ici…

Je dois vous avouer que je n’ai pas compris la gestion de son abandon cette année sur le Tour d’Italie. Même si ce n’est que pour une seconde, il a tout de même remporté le chrono de Cesena avant d’abandonner quelques heures plus tard alors qu’il venait de s’emparer du maillot rose… Mauro Vegni, le directeur du Giro, avait soufflé que cette tunique aurait mérité un peu plus de respect et je suis assez d’accord avec lui. Le lendemain, c’était journée de repos. Pourquoi ne pas avoir attendu de voir comment Remco pouvait profiter de ce délai pour se requinquer ? L’équipe aurait pu gérer ce cas différemment selon moi.