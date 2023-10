Fin du feuilleton entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step ? La fusion ne devrait finalement pas avoir lieu

Selon les informations de la chaîne flamande Sporza, le mariage entre les deux équipes n’aura pas lieu. Le boss du "Wolfpack" Patrick Lefevere et le milliardaire tchèque Zdenek Bakala, qui possède la formation belge, continueraient de travailler ensemble jusqu’en 2025, même si ce dernier devrait se retirer progressivement.

De son côté, l’équipe Jumbo-Visma se serait associée au géant américain de l'e-commerce Amazon, pour un montant non divulgué, afin de pallier le départ du sponsor Jumbo dès la fin de la saison prochaine.

Un délai “impossible” à respecter

Het Laatste Nieuws précise que le délai prévu pour enregistrer cette éventuelle nouvelle équipe était “impossible” à respecter. Pour rappel, l’UCI avait mis la pression en expliquant que tous les documents devaient être présentés le 16 octobre prochain. Il restait donc 10 jours pour trouver une solution.

Ce feuilleton, qui tient en haleine les fans de cyclisme depuis plusieurs jours, avait débuté cet été, en marge du Tour de France. Richard Plugge, manager de Jumbo-Visma, avait alors entamé des discussions informelles avec Zdenek Bakala, propriétaire de Soudal Quick-Step, afin d’évoquer une éventuelle fusion.

En raison d’un intérêt réciproque, des discussions plus intensives ont eu lieu ces derniers jours. De quoi fortement secouer le peloton, en pleine période de mercato…

Quid pour Remco Evenepoel ?

Que signifie cette nouvelle pour Remco Evenepoel ? Il faudra attendre sa réaction, mais le désengagement progressif de Zdenek Bakala aura plus que probablement un impact sur les moyens mis à disposition de l’équipe pour renforcer la garde rapprochée du prodige belge.

En pleine préparation pour le Tour de Lombardie, celui-ci est justement sorti du silence pour réagir à la rumeur auprès de VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws. “Pour l’instant, il n’y a que des points d’interrogation, pour tout le monde. Nous n’avons aucune information. Et nous n’avons donc pas de réponses non plus. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et voir. Et espérer que cela se termine bien…”

Le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège n’est pas le seul coureur du "Wolfpack" à avoir réagi aux rumeurs de fusion. Vainqueur de la prestigieuse épreuve des Trois Vallées varésines ce mardi, son coéquipier Ilan Van Wilder s’était lâché en interview : “On vit des semaines difficiles. Cette victoire est pour mes équipiers et le staff. Avec elle, nous montrons qu’on n’est pas d’accord avec toute cette merde et qu’on veut continuer comme Soudal-Quick Step. Le Wolfpack n’abandonne jamais.”