"On vit des semaines difficiles, a dit Van Wilder au micro de VTM. Cette victoire est pour mes équipiers et le staff. Avec elle, nous montrons qu’on n’est pas d’accord avec toute cette m… et qu’on veut continuer comme Soudal-Quick Step. Le Wolfpack n’abandonne jamais."

Dans le même temps, on a appris que Soudal-Quick Step avait annulé son premier stage en vue de la saison à venir. Les coureurs et le personnel du cru 2024 devaient se réunir trois jours à Turnhout en début de semaine prochaine, pour des prises de mesures de vêtements, la taille des vélos, des photos… L’équipe a confirmé que cette réunion n’aurait pas lieu.

17 équipes en 2024-25 si...

Par ailleurs, l’Union cycliste internationale a réagi pour la première fois à ce projet de fusion. Pour l’UCI, il est primordial de respecter les contrats des coureurs mais aussi de l’ensemble du personnel. Les deux équipes disposent, a priori de plus de cinquante coureurs sous contrat pour 2024 mais aussi de près de 100 collaborateurs.

L’UCI a également rappelé que les licences World Tour venant d’être attribuées pour trois ans en 2023, "dans l’hypothèse où la continuité de l’une des deux équipes ne serait pas assurée pour 2024, le nombre d’équipes World Tour sera de 17 pour les saisons 2024 et 2025".

Bref, la licence qu’abandonnerait une des parties dans ce mariage ne pourrait être vendue à un repreneur intéressé à rejoindre ainsi le World Tour et les contrats qui y sont liés devraient être honorés. L’UCI publiera le 19 octobre la liste des équipes ayant déposé un dossier d’enregistrement pour 2024.