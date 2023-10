Pas de triplé wallon pour De Lie, gêné par une chute à Binche : “Sans cela, je gagne !”

guillement Quand tu discutes dans le peloton, tu comprends vite que tous les coureurs aiment bien Binche.

Cette dernière phrase est noyée dans le brouhaha ambiant typique d’une ligne d’arrivée, avec le bruit du moteur de l’hélico, les cris des spectateurs, les indications des soigneurs à leurs coureurs ou les commentaires du speaker, Daniel Mangeas. Quand on lui fait répéter, il répond sur un ton toujours aussi assuré mais aucunement arrogant. “Oui, les jambes étaient vraiment bonnes : sans cette chute, j’aurais gagné”, affirme celui qui a effectivement remporté le sprint du peloton derrière les rescapés de la cassure provoquée par cet incident de fin de course. “J’ai failli tomber moi aussi. Je ne me suis pas dit que c’était fini à cet instant. En course, tu ne dois pas te dire ça, sinon c’est clairement fini. J’ai tout donné jusqu’au bout pour finir sixième. C’est pas mal. J’ai encore pu compter sur Alec Segaert et Cédric Beullens qui ont fait un super boulot, mais ça roulait vite devant aussi… C’est dommage, vraiment. Mais c’est la course. J’aurais bien aimé gagner à nouveau, surtout ici, à Binche. Ce n’est qu’une course avec le statut 1.1, mais quand tu parles dans le peloton, tu comprends vite que tous les coureurs aiment bien Binche avec son arrivée mythique. Il y a toujours du spectacle ici. Cela a d’ailleurs roulé toute la journée.”

Le peloton a aussi beaucoup discuté d’autres sujets en cours de route. La fameuse fusion Visma-Soudal, mais aussi le sprint sur une jambe, de De Lie, tout aussi fameux, dimanche, à la Lotto Famenne Ardenne Classic. “Déjà sur la ligne de départ, Greg Van Avermaet a évoqué avec moi ma monojambe (sic) à Marche-en-Famenne”, rigole celui qui a déjà le regard tourné vers Paris-Bourges et Paris-Tours, ses deux prochaines courses. “On m’en a parlé toute la journée. C’est marrant. On voit que cela a marqué un peu les esprits.”

Et pas qu’un peu !