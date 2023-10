Ilan Van Wilder, 23 ans, s'offre sa 3e victoire en carrière, et de la saison, au nez et à la barbe notamment des Slovènes Primoz Roglic (Jumbo-Visma), finalement 5e, et Tadej Pogacar (UAE Emirates), 6e.

L'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a pris la 2e place devant le Russe Alexandre Vlasov (BORA-hansgrohe), 3e, qui complète le podium.

Huit coureurs ont fait la journée devant mais le peloton, une fois la chasse mise en route, a fait la jonction à 30 kilomètres de l'arrivée.

Le Néerlandais Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), le Français Warren Barguil (Arkéa Samsic) et l'Italien Walter Calzoni (Q36.5) ont ensuite tenté de s'extraire du peloton. Le trio est resté devant une vingtaine de kilomètres.

La dernière bosse de 2,5 km (5%), bien que coûteuse en énergie, n'a départagé personne. Les favoris, dont Pogacar, Roglic, Carapaz, se sont montrés les plus forts. La rivalité entre les ténors a profité ensuite à Ilan Wilder qui a réussi à leur fausser compagnie pour ajouter un 3e succès à son palmarès après des succès au Tour d'Allemagne, au général et lors de la première étape, au mois d'août.

C'est la 54e victoire de Soudal Quick-Step cette saison.

Lundi, Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'était imposé à la Coppa Bernocchi (1.Pro). Le Gran Piemonte (1.Pro) est encore au programme jeudi en Italie avant le Tour de Lombardie (WorldTour) samedi, dernier Monument de la saison.