Fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step : l’UCI met les choses au point

Si les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step venaient à fusionner, la licence WorldTour de l’équipe englobée ne serait pas réattribuée et il y aurait donc 17 formations au plus haut niveau du cyclisme mondial la saison prochaine, au lieu de 18. L’UCI l’a indiqué mardi dans un communiqué.