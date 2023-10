Wout van Aert s'impose à la Coppa Bernocchi dans un sprint à neuf (vidéo)

Floris De Tier (Bingoal WB) et Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) ont fait partie de l'échappée matinale composée de sept coureurs et sont d'ailleurs restés parmi les trois derniers à l'avant. Le peloton, sous l'impulsion le plus souvent des Jumbo-Visma, a effectué la jonction à 39 km de l'arrivée dans l'avant-dernier des sept passages de la bosse du Piccolo Stelvio (Caramamma, 1,5 km à 6,7%).

Trois Soudal-Quik Step (Alaphilippe, Bagioli et Masnada) et trois Jumbo-Visma (van Aert, Benoot et Tratsnik) ont tenté le coup avec trois autres coureurs (Hirschi/UAE Emirates, Scaroni/Astana et Albanese/EOLO-Kometa) au dernier passage du Piccolo Stelvio à 34 km de l'arrivée.

L'Italien Davide Ballerini l'avait emporté l'an dernier succédant alors à Remco Evenepoel, victorieux en 2021. Les Trois Vallées Varesine à Varèse (1.Pro) et le Gran Piemonte (1.Pro) sont encore au programme mardi et jeudi en Italie avant le Tour de Lombardie (WorldTour) samedi, dernier Monument de la saison.