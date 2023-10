Arnaud De Lie après avoir déchaussé sur le sprint de la Famenne Ardenne Classic : “Si j’avais perdu à cause de ça, j’aurais eu le seum !”

Le coureur de Lotto-Dstny avait réalisé un sprint absolument formidable avant de déchausser, comme il l’a expliqué au micro de la RTBF : “Je pense que j’aurais gagné assez facilement sans cela. Ma plaque de cale a cassé pendant le sprint, c'était pas de chance… Si j’avais perdu à cause de ça, j’aurais un peu eu le seum comme on dit !”

Alors que Kaden Groves et Florian Sénéchal revenaient à toute vitesse, De Lie a su se rattraper in extremis pour éviter de voir la victoire lui filer sous le nez : “En fait, j’ai déraillé : j’ai essayé de remettre la chaîne en même temps que je pédalais. Sur les 10 derniers mètres, j’y suis parvenu, et c’est peut-être grâce à ça que j’ai gagné.”

Fin de course sur une jambe pour Arnaud De Lie. Photo by Jan De Meuleneir / Photonews ©JDM

Grâce à ce succès, Arnaud De Lie décroche une 19e victoire en carrière, la 10e cette saison. Le public de Marche-en-Famenne a livré une acclamation pour leur chouchou, vainqueur pour la première fois sur l’épreuve : “L’année passée, j’étais tombé à 700 mètres de l’arrivée au dernier tournant. Cette fois-ci, il y a encore eu quelque chose, mais j’ai gagné. Ça fait vraiment du bien de gagner à domicile.”