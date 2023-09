Primoz Roglic ravi de s'imposer au Tour d'Émilie, devant son compatriote Tadej Pogacar

Primoz Roglic n'a pas fait référence à son équipe, alors qu'il avait confirmé avant le départ qu'il la quitterait à l'issue de la saison. Les rumeurs d'un départ circulaient depuis plusieurs jours, en même temps que celles autour de la fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step.

Floris De Tier (Bingoal WB) faisait partie du groupe de tête sorti après une trentaine de kilomètres de course, aux côtés de sept autres coureurs dont les Italiens Jacopo Mosca (Lidl-Trek) et Christian Scaroni (Astana Qazaqstan). Les échappés ont creusé un écart de trois minutes mais le peloton les a repris bien avant le final, permettant au Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ) et à l'Australien Chris Harper (Jayco-AlUla) de lancer un contre à 37 kilomètres de l'arrivée.

Harper s'est vite retrouvé seul en tête, puis avalé dès la première accélération par le groupe des favoris, à 11 kilomètres du terme. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) ne savait plus suivre le rythme imposé par Adam Yates pour Tadej Pogacar au sein d'un groupe réduit à dix coureurs. Les attaques dans la dernière montée ont eu raison de Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), et Pogacar a lancé la bataille finale sous la flamme rouge avec Carapaz, Mas et Roglic dans sa roue.

Primoz Roglic a profité de l'attentisme de ses concurrents pour lancer son sprint à 300 mètres du terme et s'envoler vers sa 80e victoire de sa carrière, la 15e de la saison, la première dans une course d'un jour. Pogacar a fini à plusieurs longueurs avec Simon Yates, revenu dans les derniers hectomètres dans sa roue.

Au palmarès, Roglic succède à l'Espagnol Enric Mas, lauréat l'an dernier, et signe sa 3e victoire sur l'épreuve après 2019 et 2021. Jan Bakelants est le dernier Belge à s'être imposé, en 2015.

Avant de faire ses adieux à la formation néerlandaise, le vainqueur du Giro 2023 devrait encore courir à deux reprises en Italie, avec le rideau au Tour de Lombardie, le 7 octobre. En attendant, il a signé samedi sa 15e victoire de la saison, la première dans une course d'un jour, sur un sprint dominant. "Le final de cette course est très difficile. Dans les derniers hectomètres, j'ai tout donné et j'avais encore les jambes pour conclure." Primoz Roglic a conclu avec le sourire, se réjouissant de "recevoir à nouveau la mortadelle" remise au lauréat du Tour d'Émilie..