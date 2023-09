De Lie, vainqueur du Circuit Franco-Belge : “Je connaissais cette arrivée par cœur”

Mais, soudain, De Lie s’arrête et se retourne vers nous. “On fait l’interview en marchant ? Non, on va faire ici, sinon, cela va vous embêter.”

On lui répond qu’on peut attendre pour ne pas qu’il prenne froid, qu’il se retrouve en plein courant d’air alors qu’il n’a pas de veste de rechange. “Oh non, ça va, je m’en fous (sic) !”

Du pur Arnaud De Lie !

Arnaud, la course a été débridée, mais votre victoire est limpide…

”Nous avons bien roulé en équipe. Notre but était de monter les côtes à un bon rythme, mais pas à fond. Par contre, nous avons fait les descentes de manière très rapide. Car elles étaient étroites. Le peloton était tout le temps en file indienne, ceux qui étaient derrière étaient à bloc alors que nous, nous étions quasiment en train de fumer la cigarette… Sur ce genre de course, à la fin, cela se joue à la pédale et il faut savoir s’économiser. Dans le final, avec Florian Vermeersch avec moi, dans le bon groupe, on a su rester calmes.”

Savoir s’économiser. C’est ça la différente entre le De Lie 2022 et celui de 2023 ?

”Je suis surtout plus fort. Je m’économisais déjà beaucoup l’an passé. Peu de gens imaginent que je m’économise en course, mais je le fais. À l’Euro, tout le monde a dit que la course était super dure, mais moi, je n’ai fait que m’économiser avant le final… Cela te permet d’être plus fort à la fin. Tu ne peux pas faire ça partout, mais cela s’y prête en circuit si tu le comprends bien. Ici, c’était simple : il y avait une longue descente après Trieu. Même si tu passais le sommet dernier, tu savais revenir facilement devant avec un coéquipier. C’est ça, le travail d’équipe…”

guillement "On parle de mon relais à l'Euro pour van Aert, mais il ne faut pas oublier le travail de tous les coéquipiers !"

Course d’équipe. On en revient à l’Euro et à ce relais pour Wout van Aert juste avant l’arrivée. Vous étiez déjà très apprécié, mais on a l’impression que c’est encore plus le cas désormais…

”Je ne sais pas. Je n’ai pas souvent eu l’occasion de me consacrer à une équipe. Mais j’aime bien faire le coéquipier. Si je roule en équipe belge, c’est pour ramener des titres. Il n’a pas manqué grand-chose à Wout. On parle de mon effort pour Wout, mais il ne faut pas oublier que si van Aert et moi, on était devant, c’est aussi grâce à tous les coéquipiers et leur boulot avant. Il n’y avait pas que moi à l’Euro, loin de là !”

Ici, sur ce sprint, vous étiez sûr de vous ?

”Dans le groupe de tête, je savais qu’il y avait de bonnes chances que je termine le bon boulot de l’équipe. Mais je n’étais pas totalement certain non plus de ma victoire. Il y avait des clients comme Rasmus Tiller ou Corbin Strong. Mais j’avais l’avantage de bien connaître cette arrivée. Je ne vais pas dire que c’était une course à la maison, mais je connaissais quasiment par cœur cette arrivée, avec les courses des jeunes. J’avais fini une fois deuxième chez les cadets derrière Théo Bonnet, qui était d’ailleurs en course ce jeudi sur ce Circuit Franco-Belge.”

guillement "Je n'aborde pas la Lotto Famenne Ardenne Classic avec un esprit de revanche mais avec l'envie de m'amuser."

Une course à la maison, c’est pour ce dimanche. Avec la Lotto Famenne Ardenne Classic. Votre petit championnat du monde à la maison ?

”(Sourire) Non, ce n’est pas vraiment un petit Mondial. L’an passé j’avais loupé le coche (NdlR : il avait chuté dans le dernier virage). Je ne l’aborde pas avec un esprit de revanche, mais avec l’envie de m’amuser comme à toutes les courses, sur une épreuve avec un beau plateau. Je suis content pour Laurent Mars, de mon ancien club de Libramont-Chevigny, qui fait beaucoup pour le cyclisme en Wallonie. Je suis content de voir que sa course prend de l’ampleur. Je l’aborde donc avec motivation, comme pour toutes les courses qu’il me reste. Maintenant ? On ne s’entraîne plus et on gagne des courses !”