Roglic dans le viseur d’Ineos: les effets en cascade de la fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step?

Si les dirigeants de la formation néerlandaise n’ont de cesse de vanter les louanges du triple vainqueur de la Vuelta, la rumeur de son possible départ avait déjà filtré lors de la dernière Vuelta. Les équipes Movistar et Lidl-Trek sont ainsi déjà venues aux nouvelles en apprenant qu’un dédommagement financier permettrait de libérer le dernier vainqueur du Giro. Vainqueur de quatre grands tours dans sa carrière, Roglic serait devenu la priorité de la formation Ineos et du milliardaire Jim Ratcliffe qui la finance et souhaite pouvoir à nouveau compter sur un candidat à la victoire sur le Tour de France dans son noyau.

La plus grosse fortune britannique songe également, on le sait, à Remco Evenepoel mais son lien avec le constructeur Specialized pourrait bien le pousser vers la nouvelle mégastructure qui verrait le jour en cas de fusion. Une entrevue entre le constructeur américain et des représentants de chez Jumbo-Visma a en effet eu lieu à Breda cette semaine alors que l’UCI a été informée du projet de rapprochement entre les deux structures World Tour qui doivent fournir une demande officielle pour le 15 octobre si elles veulent concrétiser le projet.