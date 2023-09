Depuis, les déclarations vont bon train dans le peloton. Geraint Thomas a notamment expliqué que Remco Evenepoel déteste la formation néerlandaise et réciproquement. Tandis qu’un mail du patron de l’écurie belge, Patrick Lefevere, assure que ces rumeurs sont infondées à ses employés.

Ce mercredi, c’est un ancien de la maison qui s’est exprimé à propos de ce sujet brûlant. En effet, Brian Holm connaît très bien le Wolfpack pour y avoir travaillé entre 2012 et 2022 en tant que directeur sportif. Contrairement au Gallois de l’équipe INEOS, le Danois est certain que cette fusion est loin d’être une utopie. “Je pense que Patrick Lefevere souhaite que cela se produise”, estime-t-il dans le journal Ekstra Bladet. “Il me l’a dit à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais il ne fait aucun doute que les équipes se parlent.”

”Je ne pense pas que cela soit une bonne idée”

À 68 ans, Patrick Lefevere a dépassé l’âge légal pour tirer sa révérence. En mars dernier, pour nos confrères de la RTBF, il avait évoqué sa fin de carrière. “J’y ai évidemment pensé parce qu’on se doit d’y penser ! J’ai côtoyé des gens qui exerçaient leur métier depuis trop longtemps et qui faisaient l’année de trop”, avait-il commencé… avant d’assurer qu’il avait encore le feu sacré. “Moi, à un moment donné, j’ai dit ceci : ''Soit je prends ma retraite, soit je resigne pour cinq ans''. Je ne voulais plus vivre le stress de devoir chaque année recommencer la recherche de sponsors, etc. J’ai récemment entendu Cian Uijtdebroecks dans un podcast où il expliquait clairement que je l’avais invité pour discuter mais sans pouvoir lui garantir un futur. Et c’est pour cela qu’il a choisi Bora-Hansgrohe où on lui a donné un contrat de quatre ans. Ça m’a fait réfléchir et j’ai donc accepté de poursuivre mais seulement avec un projet étalé sur cinq saisons, sinon j’aurais refusé. Désormais, que ceux qui veulent me suivre me suivent, tant pis pour les autres !”

Dans cette histoire, il est difficile de démêler le vrai du faux. Selon Holm, Jumbo et Quick-Step ne sont pas les seules équipes qui négocient. “Je sais aussi qu’il y a des discussions entre INEOS et Movistar.” Une chose est certaine en revanche, il a un avis bien tranché sur un rapprochement Belgo-néerlandais. “Non, je ne pense pas que cela soit une bonne idée”, a-t-il poursuivi. “Beaucoup de coureurs n’ont pas d’accord pour la saison prochaine. Du coup, ils attendent de voir ce qu’ils passent et cela crée de l’incertitude. Chaque fois que de telles rumeurs commencent, de nombreux coureurs ne dorment pas très bien la nuit.”

Si on additionne le nombre de coureurs entre Jumbo et Soudal Quick-Step, il y a environ une cinquantaine de cyclistes sous contrat. Ce qui est bien plus que la limite de 30 par équipes. De nombreux coureurs seront donc sacrifiés dans l’aventure. Sans parler du personnel qui, lui aussi, devra être divisé en deux.