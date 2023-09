Sacrée mésaventure pour Philippe Gilbert : l’ancien coureur a été braqué avec un pistolet par un automobiliste pressé

L’histoire s’est produite sur une route provençale entre Manosque et Villeneuve. Philippe Gilbert conduisait son véhicule à allure modérée, accompagné de sa femme Bettina et de leurs enfants, quand une voiture est arrivée derrière eux avant de les doubler.

Le chauffard a d’abord fait une queue de poisson au Liégeois avant de les braquer avec un pistolet. Quelques secondes plus tard, l’automobiliste poursuivait sa route, fort heureusement sans avoir tiré de coups de feu, mais non sans insulter Gilbert et sa famille.

Dans toute cette agitation, l’ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège a eu le réflexe de noter la plaque d’immatriculation du chauffard, tout en filmant la scène qui venait de se produire sous leurs yeux.

Cela a permis de rapidement identifier l’auteur des faits. Celui-ci ne s’est pas présenté à son audience correctionnelle. Le couple Gilbert a tout de même identifié l’agresseur et un pistolet à air comprimé a été retrouvé dans la boîte à gants du véhicule incriminé. Il n’en serait d’ailleurs pas à son coup d’essai.

L’inculpé a finalement été condamné cette semaine à six mois de prison assortis d’un sursis simple avec interdiction de détenir une arme pendant 5 ans, ainsi que la confiscation des armes détenues et l’annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser avant huit mois.