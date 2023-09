Patrick Lefevere à propos de la fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step: "Il n'y a aucun plan concret"

Une éventuelle fusion dont la genèse date d’une rencontre en juillet dernier, en Suisse, entre Richard Plugge, directeur de la formation néerlandaise, et Zdenek Bakala, milliardaire tchèque, propriétaire à 80 % de l’équipe belge. Un rapprochement qui aurait d’énormes conséquences plutôt négatives pour le cyclisme en général, pour bon nombre de coureurs et de personnels en particulier.

C'est pourquoi, en fin de journée, ce lundi, Patrick Lefevere a tenu à rassurer les membres de son équipe en leur adressant un courriel dans lequel le manager a dit qu'"il n'y a aucun plan concret" à propos de cette fusion.

La possible constitution en une seule entité des équipes respectivement 2e et 4e du classement mondial UCI réunirait dans le même noyau 13 des 100 premiers coureurs mondiaux, dont quatre des six premiers, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic et Wout van Aert. Un quatuor royal auquel on pourrait ajouter Sepp Kuss, Christophe Laporte, Olav Kooij et Tiesj Benoot, issus de la branche néerlandaise, et Tim Merlier, Ilan Van Wilder, Yves Lampaert, Kasper Asgreen et Julian Alaphilippe, venus du clan belge. Sans parler de Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Mattia Cattaneo ou Mauri Vansevenant…

Pourquoi une telle fusion ?

Depuis le printemps, l’équipe Jumbo-Visma sait qu’elle doit trouver un nouveau sponsor pour remplacer Jumbo qui partira, au plus tard, le 31 décembre 2024. La formation dont les coureurs viennent de réussir le triplé à la Vuelta et à l’Euro a eu, et a encore, des contacts avec différents candidats sponsors. Notamment avec Neom City (fonds souverain d’Arabie saoudite qui entend construire sur la côte de la mer Rouge une nouvelle ville grande comme la Belgique pour 500 milliards de dollars) mais plusieurs partenaires importants de l’équipe ont indiqué qu’ils ne voulaient pas d’un sponsor principal saoudien.

Contactés dès que la nouvelle de la possible fusion a été connue, ni Patrick Lefevere, ni l’équipe Jumbo-Visma n’ont voulu réagir. Mais aucune des parties n’a réfuté les informations divulguées. “Il y a beaucoup de rumeurs, dit-on dans l’équipe néerlandaise. Plusieurs options sont sur la table et le temps va permettre d’y voir plus clair rapidement.”

Est-elle possible dès la saison 2024 ?

Ce n’est pas impossible mais, en plus du mail de Lefevere, vu le peu de temps qui reste pour régler la somme des problèmes que créerait cette fusion, cela semble (très) complexe, tant juridiquement, que techniquement, financièrement et sportivement.

En effet, selon l’article 2.15.067 de l’UCI, toutes les équipes WorldTour doivent rentrer pour le 15 octobre un dossier de demande de licence pour 2024 avec, notamment, la dénomination exacte de l’équipe, son adresse, les nom et adresse du titulaire de la licence UCI WorldTour, du responsable financier, du manager, des partenaires principaux, de directeurs sportifs et du médecin d’équipe ainsi que la liste des coureurs.

Dans le même temps, Frans De Cock (Quick Step), qui est associé à Lefevere depuis un quart de siècle, a avoué au Nieuwsblad : “Je ne suis au courant de rien et nous avons encore un contrat jusqu’à fin 2027.”

Un mail rassurant de Patrick Lefevere

Surtout, en fin de journée, Patrick Lefevere a envoyé un mail à tous les coureurs et au personnel de l'équipe Soudal Quick-Step.

“Il n’y a pas de projet ni de plan concret", a écrit Lefevere dans ce message qu’Eurosport a pu se procurer alors que le Flandrien demandait expressément à ses interlocuteurs de ne pas en faire part aux médias.

Jamais, Lefevere ne parle de Jumbo-Visma: "Je vous écris à la suite des informations et rumeurs parues dans la presse", écrit-il. "Je peux comprendre que cela crée de l’incertitude et je m’en excuse. Ces derniers mois, il y a eu des discussions avec différentes parties, parce que je suis prêt à parler avec tous ceux qui ont l’impression de pouvoir investir dans notre équipe et pourraient nous aider à progresser. Cela n’a jamais été un secret. Contrairement à ce qui a été dit, il n’y a aucun projet et plan concrets. Si cela devait changer, vous en seriez informés. En attendant, je vous demande tous de conserver l’esprit d’équipe et la solidarité qui sont les nôtres. Nous sommes à la fin d’une longue saison, mais nous avons encore un certain nombre d’objectifs pour en faire une autre année inoubliable."

Si mariage il y a un jour, il ne devrait donc survenir que lors de la saison 2025. Déjà, parce que moins de coureurs seraient alors sous contrat avec les deux groupes sportifs actuels. Ils sont entre 49 et 52 aujourd’hui pour 38 dans 15 mois (21 chez Jumbo et 17 chez Soudal).

D’ailleurs, depuis leur première rencontre secrète à Genève, les deux équipes ont continué à faire comme si rien n'aller changer dans un futur proche. Chez Jumbo-Visma, cinq coureurs ont été engagés pour 2024 et six autres sont partis, auxquels il faut ajouter le malheureux Nathan Van Hooydonck, sans parler du cas en suspens de l’Allemand Michel Hessmann sous la menace d’une suspension pour dopage. Chez Soudal Quick-Step, huit coureurs vont arriver, sept jeunes et Mikel Landa. Ils remplaceront la douzaine de coureurs qui partent sous d’autres cieux.

Remco Evenepoel dans le train des Jumbo, l'image tient sans doute de la science fiction. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Quelles conséquences pour un tel mariage ?

Selon les informations de Wielerflits, la direction sportive de la future équipe Soudal-Visma (ou l’inverse) resterait dans les mains de Richard Plugge et de Merijn Zeeman, chef actuel des directeurs sportifs de la formation néerlandaise. Cela signifierait la fin de l’équipe dirigée par Patrick Lefevere et un pas de côté pour le manager flandrien, 68 ans. Cela fait des années qu’il se cherche, en vain, un successeur et un repreneur.

En cas de fusion, même s'il resterait au conseil d’administration de cette (nouvelle future) société, Lefevere n’aurait plus d’influence d’un point de vue sportif et sa mise à l’écart entraînerait celle d’autres figures historiques de la “Quick Step”, comme Wilfried Peeters, Tom Steels ou Davide Bramati, ainsi que d’une bonne partie du personnel. Outre les coureurs, 57 personnes sont recensées au sein de la formation belge (médecins, attachés de presse, directeurs sportifs, employés, soigneurs, mécaniciens…). Le staff de Jumbo-Visma comprend, lui, 56 membres. Une vingtaine de coureurs et une cinquantaine de personnels d’encadrement devraient donc trouver embauche ailleurs. Sans parler des deux formations féminines et deux des équipes de développement espoirs qui seraient aussi impactées.

Bien sûr, une des deux licences WorldTour qui disparaîtra en cas de fusion pourrait être vendue, et avec elle les coureurs lui appartenant qui n’auraient pas trouvé place ailleurs. Des candidats existent comme Israel Premier Tech, Uno-X mais pourquoi pas non plus Tudor Cycling ou TotalEnergies.

Quid de Remco et des autres coureurs ?

Si la fusion se fait un jour, tous les coureurs sous contrat dans les deux groupes sportifs actuels pour 2024 ne pourront rester. Le règlement de l’UCI restreint à 30 les coureurs d’une équipe. Nombre qui peut monter à 32 avec l’engagement de néo-pros. Même s’il affirme vouloir évoluer dans le cadre le plus optimal pour espérer gagner le Tour de France (Jumbo-Visma le lui apporterait évidemment), on voit difficilement Remco Evenepoel mettre son ambition sous l’éteignoir et intégrer un groupe qui recense déjà Vingegaard, Roglic et Kuss dans ses rangs.

Les règlements de l’UCI sont formels, si l’instance qui paie les coureurs (responsable financier) change, ceux-ci sont automatiquement libérés de leur contrat. Evenepoel est sous contrat jusqu’à fin 2026.

Trois possibilités existent en cas de fusion. Soit, et c’est le plus vraisemblable, l’entité Jumbo devient référente et les coureurs de Soudal Quick-Step, dont Evenepoel, se retrouvent libres, soit c’est l’inverse et donc Vingegaard, Roglic, van Aert and co sont libérés de leur engagement. Enfin, si une nouvelle structure juridique et financière voit le jour, alors, les cinquante coureurs encore sous contrat peuvent tous partir ailleurs…

Début août, dans nos colonnes, Patrick Evenepoel, père et manager de Remco, avait annoncé qu’il ne pouvait garantir que son fils roulerait en 2024 pour Soudal Quick-Step. Interrogé dimanche soir à la sortie du match Anderlecht – Club Bruges auquel il avait assisté avec son fils, Patrick Evenepoel a affirmé tomber des nues et être, comme Remco, choqué par l’information. Le mail de Lefevere les a sans doute rassurés.

"Nous aurions sponsorisé l’équipe même sans Remco. C’est bien que ce soit un Belge, mais si un Espagnol comme Juan Ayuso arrivait, ce serait peut-être encore mieux pour Soudal."

Dans le même temps, le souvenir d’un entretien paru dans De Tijd, cet été, où les patrons de Soudal avouaient que ce ne serait pas dramatique à leurs yeux qu’Evenepoel ne soit pas dans le projet, indique qu'une fusion future est possible. “Nous aurions sponsorisé l’équipe même si Remco n’avait pas été là”, disaient-ils. “C’est bien que ce soit un Belge, mais si un Espagnol comme Juan Ayuso arrivait, ce serait peut-être encore mieux pour Soudal. Notre sponsoring ne dépend pas de tel ou tel coureur.”