"C’était à la limite, reconnaissait-il. J’ai pris quelques virages de justesse mais, comme on dit en flamand, ’’remmen is verloren’’ (freiner, c’est perdre). Tout le monde a eu mal dans ma roue, Wout aussi, je pense. J’ai fait toute la dernière côte et la descente à bloc. C’était un bon final pour moi avec mon passé de vététiste, mais c’est mon boulot aussi. Si tu n’as pas la force de faire ça, tu peux rester dans ton fauteuil et regarder la course à la télé…"

Arnaud De Lie aurait pu monter sur le podium, il doit se contenter de la 4e place, à une seconde des premiers.

"J’ai un peu de regrets car j’avais les jambes pour gagner, dit-il. Mais j’ai décidé de jouer la carte de Wout. Je voulais l’aider à enlever un beau championnat. Je lui ai dit à cinq kilomètres que j’allais rouler pour lui. Il avait l’air super-fort. C’était une opportunité pour lui de gagner un beau titre. Wout est un grand champion, il donne beaucoup aux autres. Moi, j’ai 21 ans. Dommage que ça n’ait pas réussi."

L’effort prodigieux du coureur de Lotto Dstny a pourtant failli coûter la victoire à Laporte. "Il était très fort, témoigne De Lie. C’est aussi un grand champion. C’était une course de costauds ; j’ai prouvé que j’étais avec les forts. L’équipe belge a fait une bonne course, toujours devant. On a fait le maximum pour gagner avec Wout. Quand Laporte est parti, Wout était devant, moi j’étais derrière avec Pedersen et Kooij. Je n’ai pas vu l’attaque. Je pense que Wout aurait dû y aller, mais c’est toujours plus facile de dire après la course, on aurait dû faire ça ou ceci."

L’Ardennais tire des enseignements de son premier championnat chez les pros. "On finit 2e et 4e, dit-il. J’aurais préféré 1er pour Wout et moi 10e par exemple. Finalement, durant cette semaine, je n’ai pas énormément appris à ses côtés. On n’a pas spécialement parlé. Je pensais qu’il allait m’apprendre un peu plus, mais je ne regrette rien. J’ai compris que je pourrais gagner un jour un Mondial ou un championnat d’Europe, quand je vois la course que j’ai faite. J’adore les courses en circuit."

Dès jeudi, Arnaud De Lie sera au Circuit Franco-Belge, puis, dimanche à la Lotto Famenne Ardenne Classic, chez lui. Avant de finir la saison en Chine.