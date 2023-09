Jasper De Buyst, malade, doit en effet déclarer forfait en dernière minute, a confirmé la fédération belge de cyclisme.

Wout van Aert et Arnaud De Lie seront entourés par Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Edward Theuns et Florian Vermeersch dimanche dans la province de Drenthe aux Pays-Bas sur un parcours de 199,8km entre Assen et le Col du VAM, une petite bosse de 500m à 5 % jugeant l'arrivée.