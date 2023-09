Euro de cyclisme : Christophe Laporte s’impose sur le fil devant Wout van Aert, Arnaud De Lie quatrième (VIDÉO)

Un tempo belgo-danois

En début de course, un groupe de 5 coureurs (Joshua Tarling, Stefan Bissegger, Rory Townsend, Mathias Vacek et Norman Vahtra) se crée une petite échappée. Le peloton laisse faire, la Belgique et le Danemark contrôlant le déroulé de la course en empêchant toute offensive.

La Belgique faisait partie des favoris pour la victoire finale. ©SprintCyclingAgency2023

À 41 kilomètres de l’arrivée, les Belges passent à la vitesse supérieure dans le Vamberg, mettant en difficulté les autres nations. Bissegger et Vacek, les 2 membres restants de l’échappée, sont rattrapés à 32 kilomètres de l’arrivée.

Dans la foulée, l’Italie lance une offensive à toute vitesse, suivie par une vingtaine de coureurs dont Arnaud De Lie et Wout van Aert. Filippo Ganna, leader de cette attaque, chute toutefois quelques kilomètres plus loin. Plusieurs nations, dont l’Italie, se retrouvent piégées.

Laporte tente sa chance

Un groupe de 10 coureurs se crée en tête de course à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée avec une trentaine de secondes d’avance sur le peloton. L’ensemble des favoris y sont présents à l’exception de Ganna. Christophe Laporte tente alors sa chance en solo à 12 kilomètres de l’arrivée.

Le Français s’accroche, le groupe tardant à s’organiser pour le rattraper. Alors qu’il ne reste qu’un kilomètre, Arnaud De Lie réalise un effort monstrueux pour remonter et mettre Wout van Aert dans les bonnes conditions !

Il manque toutefois un rien à van Aert pour la victoire finale, Christophe Laporte résistant à cette remontée spectaculaire et terminant juste devant lui. Le Néerlandais Olav Kooij termine troisième, De Lie quatrième.

Fin cruelle pour la Belgique, qui termine tout de même avec une médaille d’argent. C’est la première fois que la France décroche la médaille d’or.