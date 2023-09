Victor Campenaerts dédie sa victoire au Tour du Luxembourg à son oncle décédé cette semaine: "J'étais très affecté"

Campenaerts a devancé Brandon McNulty d'une petite seconde et Diego Ulissi de 20 secondes. "Ce fut certes très juste face à McNulty pour la victoire. Mais j'avais senti dès la reconnaissance que je ne serais pas loin du succès, même face à des concurrents très forts qui visent le classement général. Même si je ne dispute plus beaucoup de chronos pendant la saison, je me suis dit que j'avais gardé beaucoup d'expérience dans l'exercice et j'ai décidé de me concentrer à fond. Ça a payé et j'en suis très satisfait."