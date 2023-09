Enfin, un cycliste belge champion d’Europe ? “La nervosité de la course va peser lourd et faire la différence”

Tour à tour, Yves Lampaert, battu par Viviani à Alkmaar, en 2019, Remco Evenepoel, qui n’avait pu se défaire de Sonny Colbrelli à Trente, deux ans plus tard, et Tim Merlier, devancé au sprint par Fabio Jakobsen, l’an passé, ont dû se contenter de la médaille d’argent.

Avant eux, c’est un cyclo-crossman, venu à la route, qui était monté sur le podium à Glasgow. Wout van Aert a fini troisième derrière Matteo Trentin et, déjà, Mathieu van der Poel… Cinq ans ont passé et le Belge est devenu une des vedettes du peloton sur la route également. Ce dimanche, le Campinois, coleader d’une belle équipe belge aux côtés d’Arnaud De Lie qui débute au plus haut niveau en sélection, entend bien donner un peu plus d’éclat à une saison qui n’a pas été à la hauteur de ses espérances.

Le tracé de l’Euro est dans les cordes du Belge mais aussi des autres spécialistes des classiques flandriennes, comme De Lie, donc, mais aussi Mads Pedersen, Laporte, Kooij, Trentin et quelques autres, qui sont de la partie malgré les nombreuses absences une semaine après la fin de la Vuelta et en raison de la concurrence du Tour du Luxembourg, notamment.

On l’a vu chez les espoirs, ce vendredi, la partie en ligne, précédant les tours du circuit final (six chez les élites) peut se révéler déterminante, comme ne cesse de le répéter le sélectionneur Sven Vanthourenhout en raison des routes étroites et sinueuses, qui empêchent toute organisation, mais aussi du vent qui peut bouleverser la donne.

”Plus que les montées, c’est la nervosité que génère le tracé, dans la grande boucle, ou sur le circuit, qui va peser lourd et faire la différence”, dit le sélectionneur.

C’est sur le Vam-Berg, une côte artificielle qui culmine à… 63 mètres d’altitude car la montée a été prolongée que sera désigné le successeur de Fabio Jakobsen.. La ligne d’arrivée est, elle, tracée à 48 mètres d’altitude (4 800 centimètres, comme l’indique avec humour le panneau planté à son sommet).

La côte est longue de 817 mètres (dont 160 mètres de pavés) à 6,8 % avec 400 mètres à 9,6 % de moyenne et un passage maximal à 12,8 %. Suffisant pour couronner un costaud.