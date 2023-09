Euro de cyclisme: Wout van Aert médaillé de bronze sur le contre-la-montre, Joshua Tarling s'impose

Le Britannique de 19 ans signe son 3e succès de la saison et de sa courte carrière, après le championnat de Grande-Bretagne de contre-la-montre, et le chrono du Renewi Tour à la fin du mois d'août. Il succède à Bissegger au palmarès du championnat d'Europe, remporté en 2017 et 2018 par Victor Campenaerts, et en 2019 par Remco Evenepoel.