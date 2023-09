Championnat d’Europe du contre-la-montre: van Aert pointe Tarling comme favori

S’ils n’ont jamais remporté le Championnat d’Europe sur la route (créé en 2016), les Belges sont par contre des spécialistes de l’Euro du chrono, qui a lieu ce mercredi à Drenthe (Pays-Bas). Avec un podium chaque saison, à l’exception de 2022. Deuxième en 2016 et troisième en 2020, Victor Campenaerts avait décroché la médaille d’or en 2017 et 2018, imité, un an plus tard, par Remco Evenepoel. L’actuel champion du monde du contre-la-montre s’était aussi classé troisième en 2021.