Le patron d’Intermarché-Circus-Wanty réfute tout problème financier : “L’avenir de l’équipe est assuré”

”C’est juste, reconnaît le manager hennuyer. On a eu du retard de paiement à cause de quelques sponsors. On a un système économique très spécial et unique même à ce niveau. Nous avons plus de cent sponsors et non trois gros qui paient tout en janvier, mars et juin. Nous, les apports sont étalés sur toute l’année car notre club d’affaires (NdlR : le Want You Club) est constitué comme cela. On a eu un peu de retard aussi parce qu’on est une entreprise en croissance et en expansion depuis des années. Le passage en World Tour, en 2021, nous a obligés à faire des investissements importants. Le World Tour coûte cher mais on s’est maintenu avec nos moyens. C’est vrai, on a eu un petit retard en trésorerie, mais on n’a pas de problème de budget. L’avenir de l’équipe est assuré. On va annoncer la reconduction de plusieurs sponsors dans les prochains jours.”

Un retard qui n’a donc aucun rapport avec l’obligation faite depuis peu aux sociétés de paris, comme Circus, de se mettre en retrait. ” Pas du tout, dit-il. Circus ne pourra plus apparaître dans le nom de l’équipe dès le 1er janvier prochain mais peut encore faire une certaine publicité sous d’autres formes. Ils vont rester avec nous, dans une autre formule, comme d’autres partenaires.”

Trois coureurs de l’équipe actuelle vont la quitter : Sven Erik Byström (Groupama), Laurens Huys (Arkéa) et Niccolo Bonifazio (Corratec). Cinq autres n’ont pas encore ou ne vont pas prolonger : Rui Costa, Aimé De Gendt, Julius Johansen, Louis Meintjes et Loïc Vliegen. ”Meintjes va rester, ce sera officiel bientôt. Pour les quatre autres, c’est encore en discussion, dit-il. Il y a encore pas mal de coureurs sur le marché, on attend. On est occupé à construire le budget de l’an prochain. Par rapport aux autres années, on est même plutôt en avance car on a déjà 24 coureurs sous contrat. On stabilise toute l’équipe, presque tout le monde est sous contrat, c’est plutôt une bonne chose.”

Trois nouveaux vont rajeunir l’effectif. ”On mise sur les jeunes, deux viennent de notre formation de développement, Francesco Busatto et Roel van Sintmaartensdijk, tandis que le troisième, Vito Braet arrive de Flanders.”