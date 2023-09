Championnats d'Europe de cyclisme: l'Italien Filippo Ganna ne disputera pas le chrono à Drenthe

Le coach national italien Daniele Bennati a sélectionné Mattia Cattaneo et Matteo Sobrero pour le contre-la-montre. Les deux spécialistes ont terminé respectivement deuxième et troisième derrière Ganna au championnat d'Italie de contre-la-montre.

Pour la course en ligne de dimanche, Bennati a choisi Edoardo Affini, Matteo Trentin, Elia Viviani, Luca Mozzato et Andrea Pasqualon en plus de Ganna, Cattaneo et Sobrero. Le sélectionneur national a désigné Ganna et Trentin leaders des Azzurri.

Trentin, en 2018, et Viviani, en 2019, ont déjà été champions d'Europe sur route. Fabio Jakobsen a remporté la course sur route l'année dernière. Deux autres Italiens ont revêtu le maillot bleu et blanc étoilé Giacomo Nizzolo en 2020 et Sonny Colbrelli en 2021.