La question du jour : avec trois victoires d’étape et le maillot de meilleur grimpeur, Remco Evenepoel a-t-il réussi sa Vuelta ?

Oui. C’est bien évidemment un oui contrasté, nuancé. Il n’est pas parvenu à remporter le Tour d’Espagne pour la deuxième fois d’affilée. Il a échoué dans sa quête du doublé, avec sa défaillance sur l’étape du Tourmalet. Face à une redoutable armada Jumbo-Visma, qui lui a mis la pression constamment en jouant très bien tactiquement avec ses deux leaders Primoz Roglic et Jonas Vingegaard et avec l’épatant Sepp Kuss, le champion de Belgique a fini par rendre les armes. Mais avec les honneurs. Et avec panache. D’autres coureurs auraient baissé la tête après une telle défaillance. Mais lui, l’a relevée. Et pas qu’une seule fois. Quand la perspective de la victoire finale ou du podium à Madrid s’est envolée dans les nuages du Tourmalet, il a abordé la deuxième partie de la Vuelta le couteau entre les dents. Avec, dès le lendemain de cette fameuse étape française, une victoire d’étape à Larra-Belagua, au bout d’une longue échappée. Offensif encore le jour suivant, sur la route de Lekunberri, il avait dû se contenter de la quatrième place, mais consolidant sa quête du maillot de meilleur grimpeur. Avant d’attaquer à nouveau en vue de l’Angliru. Sans succès, cette fois, mais en en gardant sous la pédale pour s’imposer le lendemain, avec une nouvelle longue échappée sur la route de La Cruz de Linares, où il a remporté sa troisième victoire d’étape puisqu’il s’était imposé dès la troisième journée, à Arinsal.