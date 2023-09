Une grosse chute a eu lieu dans les 3 derniers kilomètres impliquant notamment le maillot vert Kaden Groves et Sean Flynn mais aucun coureur du classement général.

Sans surprise, il n’y a aucun changement dans le top 10 du classement général. L’Américain Sepp Kuss conserve donc le maillot rouge devant ses équipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.

Une fois n’est pas coutume, Remco Evenepoel est resté bien sagement dans le peloton durant toute l’étape. Il aura encore une dernière occasion de briller sur cette Vuelta ce samedi entre Manzanares El Real et Guadarrama.

Quatre coureurs avaient tenté leur chance dès le départ : Clément Davy (Groupama-FDJ), Paul Lapeira (AG2R-Citroën), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) et Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA). Le peloton emmené par les équipes Alpecin-Deceuninck et UAE Team Emirates ne leur laissait pas beaucoup d’avance. Les quatre hommes de tête n’ont d’ailleurs pas eu plus de 2 minutes d’avance et ont été repris à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée.

Remco Evenepoel : "J'espère avoir ma chance demain"

Vainqueur en solitaire de la 18e étape de la Vuelta jeudi, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a passé une journée tranquille vendredi lors de la 19e étape, lui qui a coché la 20e dans son agenda.

"C'était un peu ennuyeux avec le vent qui venait de côté, donc le peloton était toujours un peu stressé, mais finalement c'était une journée tranquille et une bonne journée pour essayer de récupérer de l'effort d'hier", a déclaré Remco Evenepoel au micro des organisateurs. "J'espère avoir ma chance demain. Tout dépendra de la façon dont se déroulera le départ. Nous verrons bien, car aujourd'hui, je me suis senti assez fatigué par les deux derniers jours. J'espère que je récupérerai bien cette nuit et nous verrons demain. Ce qui est bien, c'est que je n'ai plus à penser au maillot de la montagne. Je peux donc me concentrer à fond sur la victoire d'étape. C'est une longue et difficile journée pour terminer La Vuelta", ajoute le vainqueur du Tour d'Espagne 2022, vainqueur de trois étapes cette année.