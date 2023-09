Êtes-vous surpris par le niveau qu’affiche Steff Cras sur cette Vuelta ?

"On le sentait capable d’accompagner les tout meilleurs durant une course d’une semaine mais, là, on dépasse tout ça. On est à trois jours de l’arrivée à Madrid et il est toujours bien là. Je suis agréablement surpris à ce niveau-là. Avec toutes les contrariétés qu’il a eues depuis le début de l’année, on ne savait pas très bien à quoi s’attendre. Finalement, ces différents coups d’arrêt lui ont permis d’arriver frais au départ à Barcelone."

Le top 10 final constitue-t-il désormais un objectif concret ?

"On n’a jamais fonctionné en termes de classement bien précis. L’objectif, c’était qu’il fasse le mieux possible. Si c’est 11e, c’est très bien. S’il grappille encore une place, on ne s’en plaindra évidemment pas."

Il est train de montrer qu’il est compétitif sur un grand tour…

"Oui, c’est certain, et j’en suis très content pour lui. En le recrutant fin de l’année dernière, notre but était d’en faire un leader sur les courses à étapes. Il nous donne raison aujourd’hui. Il bosse énormément, il est sérieux et méritait d’être récompensé pour tout son investissement. Il part souvent en stage seul en montagne, dans la région de Malaga."

Quel que soit son classement final à Madrid, on peut imaginer que sa Vuelta est d’ores et déjà réussie…

"Effectivement. Ce qu’il a réussi dans les étapes reines du Tourmalet et de l’Angliru était extraordinaire. Il s’est prouvé à lui-même qu’il était capable de rester avec les meilleurs presque jusqu’au bout des ascensions les plus difficiles. Ça doit augmenter son capital confiance. Maintenant, il doit être persuadé qu’il pourra reproduire ça l’été prochain au Tour de France. Ce sera l’objectif de 2024."

Vous avez donc eu le nez fin en lui offrant un contrat fin d’année dernière…

"Cela nous paraissait évident. Sans faire de bruit, Steff avait déjà montré des choses. Il parvenait déjà à côtoyer les meilleurs en certaines occasions."

C’est toujours difficile de refaire l’histoire mais pensez-vous que sans sa chute (NdlR : il a dû abandonner après avoir percuté un spectateur alors qu’il était 13e du général), il aurait pu terminer dans le top 20 du Tour de France en juillet ?

"Je suis certain qu’il aurait même pu faire un top 15. Disons que ce sera pour l’année prochaine (rires). Il arrivera avec la confiance acquise lors de cette Vuelta."

Doutait-il encore de ses capacités avant cette Vuelta ?

"Je ne sais pas. Je pense qu’il a quand même été surpris par ce qu’il a fait au Tourmalet et dans l’Angliru. Il a atteint un niveau qu’il n’avait jamais eu jusque-là."

Quelles sont ses principales qualités ?

"C’est un très bon grimpeur mais surtout un immense professionnel. Steff, on peut le laisser vivre sa vie, il arrivera en pleine forme. Il n’y a pas besoin d’être derrière lui. On sait qu’il sera performant quand on le récupérera."

Pensez-vous qu’il a encore une grande marge de progression ?

"Oui, certainement. Il faut qu’il apprenne à prendre plus de risques, à devenir plus offensif, afin qu’il puisse briguer une victoire d’étape."

Pensez-vous qu’il pourrait briller sur une classique ?

"Il a découvert Liège-Bastogne-Liège cette année et je suis persuadé que ce monument lui conviendrait bien. Pourquoi ne pas en faire un objectif concret l’an prochain. Il a aussi le profil pour réussir quelque chose sur le Tour de Lombardie, auquel il participera d’ailleurs en fin de saison s’il est en bonne condition, physiquement comme mentalement."

Il a connu beaucoup de malchance dans sa carrière. Il a dû être costaud pour se relever à chaque fois…

"Il a une force mentale au-dessus de la moyenne. Pendant cette Vuelta, il a souffert d’une bronchite. Le jour du contre-la-montre, il était très accablé. Mais ce jour-là et les suivants, il a serré les dents et le voilà aux portes du top 10."

Steff Cras est-il un vrai leader ?

"Pas encore. Il apprend à l’être. Ce n’est pas naturel pour lui, mais il progresse et il prend de l’assurance."

Il est sous contrat jusqu’en 2024…

"Oui et il nous donne entière satisfaction. Mais je me doute que s’il continue dans cette voie, il aura des sollicitations."