Remco Evenepoel attaquera-t-il ce samedi à la Vuelta ? “Je n’ai plus de pression”

Ce samedi, le profil du parcours entre Manzanares El Real et Guadarrama pourrait l’inciter à tenter un nouveau grand numéro. C’est vrai qu’avec dix côtes de 3e catégorie au menu et un dénivelé positif de plus de 4000 mètres, il fait un peu penser à Liège-Bastogne-Liège, dont le champion de Belgique est le double vainqueur. Mais ce n’est visiblement pas son intention. “Cette étape de samedi aurait pu être un objectif concret, dit-il. Mais comme j’ai déjà remporté trois étapes, je vais peut-être tout simplement profiter de ma journée. On verra. De toute façon, je n’ai plus de pression. ” Plus de pression et déjà une grande envie de monter sur le podium, dimanche à Madrid.