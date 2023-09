Kuss encore plus près du but

On y voit plus clair dans le jeu des Jumbo-Visma. L’armada néerlandaise fait bien tout pour que leur coéquipier modèle Sepp Kuss conserve son maillot rouge jusqu’à dimanche, à Madrid. Ce jeudi, Jonas Vingegaard s’est transformé en équipier de luxe en imprimant le rythme dans le groupe très réduit en route vers l’ultime arrivée au sommet. Avant que l’Américain ne réagisse lui-même à une offensive de Juan Ayuso dans le dernier kilomètre dans une étape qui s’est résumée, derrière le solo d’Evenepoel, à une lutte entre les Espagnols pour la première place des coureurs de leur pays au classement général. " C’était tout simplement incroyable de me retrouver dans la roue de stars comme Jonas Vingegaard ou Primoz Roglic, explique, radieux, le sympathique coureur américain. Je n’étais quand même pas très tranquille, car quand Jonas fait le tempo, ce n’est jamais super-calme… On a tenu le plan de rouler de manière défensive. Maintenant, on se rapproche vraiment du but."