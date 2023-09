Le top 5 est complété par le Français Bryan Coquard (Cofidis) et l'Italien Matteo Moschetti (Q.35).

Jasper Philipsen, 25 ans, s'est offert vendredi la 35e victoire de sa carrière, la 12e cette saison.

Déjà vainqueur en 2021 à Koolskamp, il succède à Fabio Jakobsen au palmarès de l'épreuve. Les sprinters auront encore deux occasions de s'illustrer ce weekend en Belgique, avec la Super 8 Classic samedi et la Flèche de Gooik dimanche.

Jasper Philipsen a encore faim de victoires

"J'ai senti que Dylan Groenewegen était très fort, tout comme Fabio Jakobsen. C'était très serré à la fin", a déclaré Jasper Philipsen, qui a décroché vendredi la 35e victoire de sa carrière, la 12e cette saison. Philipsen est ainsi le sprinteur ayant le plus souvent levé les bras au ciel en 2023. "Je suis heureux de m'être imposé, je ne suis pas encore rassasié", dit l'Anversois, maillot vert et vainqueur de quatre étapes du dernier Tour de France. "Je reviens d'un stage à Tenerife et j'espère encore ajouter des victoires à mon palmarès. Je veux terminer la saison sur une note positive. J'en suis pour l'instant à 12 victoires, c'est ma meilleure saison, mais il y a encore de belles courses à venir. L'équipe sait maintenant comment m'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qui aide bien sûr. Tout s'est passé comme prévu. Tout semble facile et évident, mais ce n'est certainement pas le cas".