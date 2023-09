50 victoires chez les pros pour Remco Evenepoel : le Belge est dans le top 5 des coureurs les plus jeunes à avoir atteint ce chiffre symbolique

Dès le lendemain, le prodige de Schepdael s’est remobilisé pour se transformer en chasseur d’étapes. Un rôle inédit de baroudeur qui sied à merveille à ses qualités d’attaquant. Désigné 4 fois combatif du jour en 5 étapes et assuré de remporter le maillot à pois de meilleur grimpeur s’il termine la Vuelta, il a également gagné 2 nouvelles étapes au sommet, en plus de celle remportée dans un sprint en côte face aux cadors du peloton en 1re semaine.

Et surtout, la victoire acquise ce jeudi, au terme d’un nouveau grand numéro en solitaire, lui a permis d’atteindre le chiffre symbolique de 50 victoires en carrière. Une statistique complètement folle pour un coureur de 23 ans, surtout lorsqu’on se rappelle qu’il n’a commencé le cyclisme qu’à 17 ans.

Dans l’histoire de la “petite reine”, seuls 4 cyclistes ont ajouté un 50e succès à leur palmarès avant l’âge de Remco (23 ans 7 mois et 20 jours), et non des moindres ! Il s’agit de l’Italien Giuseppe Saronni (22 ans 7 mois et 7 jours), du Slovaque Peter Sagan (23 ans 5 mois et 10 jours), ainsi que des Belges Freddy Maertens (23 ans 7 mois et 15 jours) et… Eddy Merckx (23 ans 4 mois et 3 jours).

Autant dire que le “Petit Cannibale” est dans les temps de passage de son illustre aîné et que la comparaison entre les deux est loin d’être exagérée.

Le champion du monde 2022 est même plus précoce que Tadej Pogacar et Mark Cavendish, qui ont dû attendre de fêter leurs 24 ans avant de compter 50 victoires dans la besace.

Remco réussira-t-il à faire grimper ce chiffre à 51 d’ici la fin de ce Tour d’Espagne ? Ce qui est sûr, c’est qu’avec lui, rien n’est impossible !