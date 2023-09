Vuelta 2023 : Remco Evenepoel va repasser à l’attaque

Remco Evenepoel a pu passer en tête au sommet des deux premiers cols de la journée, engrangeant à chaque fois les dix points nécessaires pour donner encore un peu plus d’éclat à son maillot à pois. Passé en tête au sommet du Cordal, seconde difficulté de la journée, avec 2:15 d’avance sur le groupe des favoris, il n’a alors plus trop insisté. “J’ai fait la descente à mon aise et quand je suis arrivé au pied de l’Angliru, je savais que mon avance ne serait pas suffisante pour jouer la gagne. Alors, j’ai levé le pied, dit-il. Il faut dire qu’avant le départ, j’étais allé voir Sepp Kuss. Il m’a alors affirmé que son équipe voulait gagner l’étape. Je savais, dès lors, qu’ils ne me laisseraient pas prendre trop d’avance.”

Avalé par le groupe des favoris à un peu moins de six bornes du sommet de l’Angliru, le Brabançon a finalement franchi la ligne d’arrivée avec 8:24 de retard sur le duo Roglic-Vingegaard. Mais c’était pour la bonne cause. “J’ai gardé des forces parce que je veux essayer d’aller chercher la victoire demain (NdlR : ce jeudi donc). Ce serait bien de remporter une 3e étape sur cette Vuelta, ce qui constituerait aussi la 50e victoire de ma carrière. Cette fois, je donnerai vraiment tout ce que j’ai.”

Le menu sera copieux avec 5 cols à franchir, dont la montée finale de la Cruz de Linares (8,3 km à 8,6 % de moyenne).

Depuis sa défaillance et les 27 minutes concédées vendredi dernier dans l’étape s’achevant sur le toit du Tourmalet, Evenepoel découvre, donc, un rôle d’électron libre auquel il finit par s’habituer. En faisant preuve de panache – il a encore été élu combatif du jour –, il demeure l’un des principaux acteurs de ce Tour d’Espagne dont il veut être le meilleur grimpeur. En prenant 20 points supplémentaires ce mercredi, il en compte désormais 40 de plus que Vingegaard, son premier poursuivant. Il aimerait conforter ce viatique ce jeudi et amener ce maillot à pois à Madrid.

Quel que soit son résultat final, le champion de Belgique pèse, donc, sur cette Vuelta. C’est juste dommage qu’on ne le voit pas se mesurer à la pédale aux ogres de Jumbo-Visma en haute montagne. Ça aurait pourtant été plein d’enseignements en vue du Tour de France de l’été prochain.