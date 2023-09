"Ensuite, dans les deux derniers tours, dans la montée finale, Jan ([Tratnik) est revenu et il a super bien roulé pour nous et ensuite Jonas (Vingegaard) a fait un très bon rythme depuis le pied. J'ai eu un peu peur parce qu'il est tellement fort ! Il a super bien roulé pour moi. Aujourd'hui, nous avons adopté une tactique plus défensive. Au sein de l'équipe et entre nous trois, il y avait la tactique sur laquelle nous nous étions mis d'accord pour l'Angliru, et ensuite la stratégie que nous voulions suivre après cette étape. Ça change toujours et il y a toujours des erreurs ici et là, mais ça reste contrôlé. (La victoire sur La Vuelta) se rapproche. Demain, c'est une étape plus facile, mais nous devons rester concentrés et ensuite, pour la 20e étape, ce sera une étape vraiment longue et difficile. Nous ne sommes plus dans les hautes montagnes, mais il y en a toujours de difficiles."

©SprintCyclingAgency2023

Juan Ayuso: "Dommage que je n'aie pas réussi à aider Mikal Landa"

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté le sprint du peloton des favoris, jeudi à l'arrivée de 18e étape au sommet de La Cruz de Linares.

"Mikel Landa (Bahrain-Victorious) a attaqué et il était très fort", a reconnu le jeune Espagnol, porteur du maillot blanc de meilleur jeune de cette Vuelta. "Il a eu une grosse accélération et j'ai réussi à rester avec lui. J'ai ensuite voulu essayer de l'aider pour qu'on parte ensemble, mais quand je me suis retrouvé à côté de lui, je n'avais tout simplement pas les jambes, j'étais à la limite. C'est dommage que je n'aie pas pu partir avec lui et essayer de gagner du temps, mais c'est comme ça. J'espère que nous pourrons récupérer un peu demain après ces trois jours vraiment difficiles, puis samedi, ce sera la dernière grosse bagarre. Je m'attends à ce que ce soit une grande bataille."