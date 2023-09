Remco Evenepoel mathématiquement assuré de garder le maillot à pois jusqu’à la fin de la Vuelta

Au départ de la 18e étape, le champion de Belgique comptait 40 points d’avance sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Avec 68 points à prendre d’ici la fin du Tour d’Espagne (ndlr : 38 lors de la 18e étape et 30 lors de la 20e), ne pas le voir couvert de pois à l’arrivée à Madrid semblait quasiment impossible alors la grande majorité des points potentiels étaient distribués en cours d’étape, dans des ascensions qui n’intéressent pas le récent vainqueur du Tour de France.

Présent à l’avant de la course, Evenepoel en a profité pour récupérer les 15 premiers points de la journée et ainsi augmenter son avance à 55 unités sur Vingegaard alors qu’il n’y en avait plus que 53 à distribuer. À moins qu’il ne soit contraint à l’abandon avant l’arrivée à Madrid, Evenepoel est donc désormais assuré de remporter ce classement distinctif, un an après sa victoire dans le classement général.