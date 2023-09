Vuelta 2023: Remco Evenepoel veut "à nouveau être dans l'échappée" pour la 18e étape

"Sepp Kuss m'avait dit avant l'étape que son équipe voulait contrôler l'étape pour la gagner. Je suis allé chercher les points en montagne dans les deux premiers cols. Cela a très bien fonctionné pour moi. Mais sur la fin, le réservoir était vide. Nous avons fini par travailler à deux toute la journée, parce que les autres n'ont pas vraiment coopéré. Nous avons également mis beaucoup de temps à prendre de l'avance sur le peloton".

"Je vais faire une nouvelle étape à fond"

Après l'Alto del Cordal, Remco Evenepoel a fait preuve de prudence et s'est fait reprendre sur les flancs de l'Angliru. "Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à aller chercher la victoire. Espérons que ce sera différent jeudi. J'ai entamé la dernière ascension avec seulement deux minutes d'avance. Quand on a attaqué toute la journée, c'est beaucoup trop peu. Je dois féliciter mon coéquipier Mattia Cattaneo, qui s'est occupé des portions dans les vallées pendant que je faisais le travail dans les montées. Grâce à lui, j'ai pu prendre deux fois 10 points. Je m'attends à ce que l'échappée de demain, dont j'espère faire partie, atteigne la ligne d'arrivée. Je pense aussi que c'est ce que souhaite Jumbo-Visma. Je vais donc faire une nouvelle étape à fond. Vendredi, je prendrai un jour de repos et samedi, il faudra que je sois intelligent. La domination de Jumbo-Visma est très grande. S'ils gagnent avec Sepp Kuss, ils gagnent avec trois coureurs différents dans les grands tours".