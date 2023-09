Une nouvelle étape courte avec, en guide final, le redouble Col de l’Angliru, avec des passages au-delà de 20 %.

L’avis de Maxime Monfort

”La dix-septième étape de cette Vuelta, planifiée entre Ribadesella et le Col de l’Angliru, le fameux Col de l’Angliru, est une des étapes typiques du Tour d’Espagne. L’épreuve espagnole n’y arrive pas chaque saison mais une année sur deux ou sur trois. C’est à nouveau une étape très courte, avec 124 kilomètres. L’Angliru est redoutable et redouté. La première partie est roulante, aux alentours de 7 %. Après, il y a un petit replat. Mais les six derniers kilomètres sont à 13,5 % de moyenne. Il y a beaucoup de passages au-delà des 20 %. Les meilleurs coureurs dans certaines parties n’excèdent pas les 10-11 km/h : c'est vraiment quelque chose d’affreux ! Et ce sera une des étapes reines à coup sûr, parce que la journée ne sera pas toute plate avant d’arriver au pied de l’Angliru, qui est vraiment un juge de paix sur cette Vuelta.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta