Teuns rend les armes de justesse

L’Espagnol, troisième l’an passé, a eu le dernier mot, devant un Teuns très déçu. L’ancien vainqueur de la Flèche wallonne avait très envie de gagner ce Grand Prix de Wallonie. "Une course que j’aime bien et qui me convient bien, comme souvent les épreuves dans cette partie du pays, évoque le coureur de la formation Israël-Premier Tech, à sa descente du podium. J’ai terminé quatre fois dans le top 10 lors de mes quatre dernières participations."

"Je n’ai pas bien négocié le dernier virage"

Sixième en 2014 et en 2017, il avait terminé quatrième, il y a 12 mois, juste derrière Gonzalo Serrano. Avant de finir à nouveau derrière l’Espagnol de la formation Movistar. Mais cette fois pour la victoire… "La déception est donc grande, continue l’ancien double vainqueur d’étape sur le Tour de France. J’ai produit mon effort à la fin de la montée de la Citadelle de Namur. J’avais un peu d’avance sur Serrano, mais, malheureusement, je n’ai pas bien négocié le dernier virage, qui est assez compliqué. Je l’ai abordé à pleine vitesse et j’ai un peu trop freiné. J’ai dû relancer alors que je n’avais plus beaucoup d’élan et Serrano est revenu dans ma roue. Face à lui, au sprint, je savais ensuite que cela allait être difficile, car il est plus rapide que moi… C’est dommage. Vraiment. Après avoir gagné au Mur de Huy l’an passé, cela aurait été très beau de gagner sur cette belle arrivée, à la Citadelle."

Il aurait aussi aimé, tout simplement, retrouver la joie de la victoire, qui lui a tourné le dos, jusqu’à présent, cette saison. "Je me sens en bonne forme en cette fin de saison, ajoute Teuns, cinquième et dixième, en août, de l’Arctic Race of Norway et du Tour d’Allemagne. Je vais maintenant mettre le cap sur le Tour du Luxembourg, où il y a quelques arrivées qui peuvent me convenir. Ce sera ma dernière préparation pour les courses italiennes avec comme dernier grand objectif le Tour de Lombardie."

Sa mine déçue contrastait avec la joie, hilare, de Gonzalo Serrano. "Cette victoire est très spéciale pour moi car j’adore courir en Wallonie, raconte cet ancien lauréat du Tour de Grande-Bretagne. Je connaissais la Citadelle et je savais que je devais me tenir en bonne position dans le dernier kilomètre. J’ai su faire l’effort après l’attaque de Dylan Teuns."