Grand Prix de Wallonie 2023 : Gonzalo Serrano surprend les favoris et s’impose de Teuns au sommet de la Citadelle de Namur (vidéo)

Du côté des favoris, Mathieu Van Der Poel avec son maillot de champion du monde s’est fait surprendre à la flamme rouge et termine en quatrième position, juste derrière Jasper De Buyst.

Lauréat l'an dernier, MVDP s'était imposé à l'époque devant l'Erythréen Biniam Girmay et Gonzalo Serrano.

L'Espagnol de 29 ans décroche son premier succès de la saison et le 5e de sa carrière après deux étapes du Tour d'Andalousie, en 2020 et 2021, une étape du Tour de Grande-Bretagne et le classement final du Tour de Grande-Bretagne en 2022.