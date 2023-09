Vuelta 2023: Lennert Van Eetvelt, de la graine de champion

Elles sont élevées. C’est que le néopro s’est fait une fameuse carte de visite l’année passée chez les espoirs. Spécialiste des courses à étapes, le coureur de Lotto Dstny a terminé 6e du Tour de Normandie, 2e du Tour d’Alsace et, surtout, 2e du Baby Giro, dont il a gagné une étape. Il a également remporté la prestigieuse Course de la Paix. Il a, en plus, montré d’énormes capacités dans les courses d’un jour en se classant 2e de la Flèche Ardennaise et de Liège-Bastogne-Liège. Histoire de confirmer qu’il est un coureur très complet, il a conquis le titre de champion de Belgique espoirs du chrono.

”J’aimerais remporter une étape. Dans les deux dernières semaines de cette Vuelta, il y en a plusieurs qui me conviennent”, avait-il dit il y a huit jours. Pour le moment, il peut se targuer d’une 8e place le deuxième jour à Barcelone. Il s’est aussi classé 12e au sommet du Pico del Buitre et a, surtout, fini 3e de l’étape pyrénéenne remportée par Remco Evenepoel. “J’aime faire la course, pas attendre, précise-t-il avec appétit, tout en faisant quand même preuve de prudence. Je ne calcule pas mais il est important que je m’épargne certains jours pour garder de l’énergie en vue des étapes qui me conviennent. J’en profite pour apprendre.”

Au contact des gros bras que ce sont Evenepoel, Vingegaard et Roglic, il a de quoi faire mais le gamin n’aime pas se comparer à d’autres. “Je ne peux pas dire que j’ai un modèle. Je veux faire mon propre chemin.”

Celui-ci a déjà été semé d’embûches. Comme lorsque l’utilisation d’un spray nasal au Tour des Alpes-Maritimes et du Var lui valut une mise à l’écart de sa formation le temps que l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) se penche sur l’affaire. Et début mai, elle lava le jeune Belge de tout soupçon. Il faut dire que la substance incriminée est autorisée en compétition à la condition qu’elle soit mentionnée au moment du contrôle. Ce que le Brabançon avait fait. “J’utilise ce spray de façon sporadique en consultation avec le médecin, expliqua-t-il à l’époque dans un communiqué de son équipe. Au contrôle antidopage, j’avais aussi clairement indiqué le spray nasal sur le formulaire. J’ai parfaitement pu expliquer pourquoi et à quelle fréquence je l’utilise. Le médecin me le prescrit pour traiter mes allergies. L’AFLD l’a accepté et ne va pas aller plus loin. Logique, car il n’y avait rien à redire et je suis un peu indigné qu’on en ait fait cas. ”

Le 24 mai, Van Eetvelt a repris la compétition en même temps que sa marche en avant en gagnant l’Alpes Isère Tour (2.2) et en se classant 2e du Sibiu Tour (2.1). “Mon rêve, c’est de pouvoir lutter avec les meilleurs au Tour de France”, affirme-t-il.

En attendant, on l’a déjà plusieurs fois à l’attaque, porté vers l’avant par le souvenir très douloureux de son ami Thijl De Decker, décédé quelques jours avant la Vuelta. “Ça m’a enlevé de la pression, avoue-t-il, les mâchoires serrées. Maintenant, j’ai conscience que je dois davantage profiter de la course parce que ça peut s’arrêter à chaque instant.”