Remco Evenepoel : “Je crois que j’ai assez de retard pour avoir mon bon de sortie”

Dans cette journée folle de l’Angliru, il entend, d’une part, conforter sa place de leader au classement de la montagne. De l’autre, il aimerait bien gagner une étape prestigieuse. On peut même ajouter que le champion de Belgique veut devancer les Jumbo-Visma et leur montrer que sa défaillance de vendredi lors de la 1re étape pyrénéenne n’en fait pas un mauvais coureur en montagne.

”J’ai reconnu l’Angliru. Ça va être du costaud mais je sais à quoi m’attendre. J’en connais chaque virage. Lors de la reconnaissance, j’ai été poursuivi par un troupeau de taureaux. J’ai dû me cacher derrière un rocher. C’est une vraie bête, cet Angliru”, rigole-t-il. Alberto Contador, dernier vainqueur au sommet de cette ascension folle en 2017 le met en garde. “C’est un col extrêmement dur, qui vous marque à jamais”, assure l’Espagnol.

Reste qu’Evenepoel a de l’appétit. Il se verrait bien tenter un nouvel exploit et, si possible, décrocher la 50e victoire de sa carrière. “Ce serait bien de remporter trois étapes sur cette Vuelta.”

Mais pour ça, il lui faudra avoir de très bonnes jambes et obtenir un bon de sortie des Jumbo-Visma. “Dimanche, j’ai dû expliquer dix fois à Jonas Vingegaard que je ne jouais plus le classement général, mais il ne me croyait pas”, se souvient Evenepoel.

Le problème ne se posera plus ce mercredi. “J’ai assez de retard sur eux au classement général pour qu’ils me laissent partir, assure-t-il. Je veux consolider mon avance au classement du meilleur grimpeur. Deux cols de 1re catégorie, ça donne beaucoup de points. Et l’Angliru, encore plus, mais je suis persuadé que les Jumbo-Visma chercheront quand même à gagner l’étape.”

Cian Uijtdebroeks n’aura, lui, aucune marge de manœuvre. C’est que le prodige de 20 ans fait toujours partie du top 10. Il aimerait d’ailleurs conforter sa position au classement général, mais avoue ne pas très bien savoir à quoi s’attendre.

”Mon entraîneur m’a conseillé de ne pas reconnaître l’Angliru parce que j’en sortirais touché mentalement, révèle-t-il. Donc, je me suis contenté de regarder le parcours en vidéo.” Son analyse ? “C’est vrai qu’il est effrayant. Tu peux tout y perdre.”

Le gamin couvé par Bora-Hansgrohe se trouve, en tout cas, face à un nouveau défi. Après avoir ébloui sur les pentes du Tourmalet où il a pris la cinquième place, le Hannutois a l’occasion de confirmer tout le bien qu’il a montré depuis le début de cette Vuelta qu’il découvre pourtant. Mais lui aura pour mission de suivre les Jumbo-Visma le plus longtemps possible. S’il reste dans leurs roues jusqu’au sommet, il aura effectué un nouveau pas de géant sur le chemin qu’il mène et qu’il voudra voir s’achever, un jour, sur le podium du Tour de France.