"De l'espoir" pour Nathan Van Hooydonck, qui serait conscient après son grave accident

Le conducteur de 27 ans n'est autre que le cycliste belge de la Jumbo-Visma Nathan Van Hooydonck, l'équipier fétiche de Wout van Aert. Celui-ci a fait un arrêt cardiaque au volant, causant un accident alors que sa femme, enceinte de huit mois, était assise à ses côtés. Heureusement, cette dernière n'a pas été blessée.

En début de soirée, l'entourage du coureur affirmait que son état était stable et qu'il y avait des signes d'espoir pour celui qui a déjà vécu un drame avec la perte d'un bébé, mort-né, en janvier 2022.

Après l'arrivée de la 16e étape du Tour d'Espagne, son équipier Attila Valter expliquait même que l'équipe leur avait communiqué en cours d'étape que Van Hooydonck n'était plus dans le coma et qu'il se portait mieux. "On voulait gagner pour lui", a ajouté le champion de Hongrie.

Jumbo-Visma confirme l'accident de Van Hooydonck qui "subit des examens supplémentaires"

Jumbo-Visma a confirmé l'accident de voiture dans lequel son coureur Nathan Van Hooydonck a été impliqué mardi mais ne peut pas confirmer que l'Anversois se trouve dans un état critique. "Nous pouvons confirmer que notre coureur Nathan Van Hooydonck a eu un malaise au volant de sa voiture et a été impliqué dans un accident de la route", a écrit l'équipe néerlandaise sur X (anciennement Twitter). "Il a été transporté à l'hôpital où il reçoit de bons soins médicaux. Nous ne pouvons pas confirmer les rumeurs selon lesquelles son état serait critique. Il subit des examens médicaux supplémentaires. Merci pour tous vos messages à Nathan et toute l'équipe."

Van Hooydonck, 28 ans, a été impliqué dans un accident de la route mardi matin à Kamthout. Selon la police locale, l'équipier de Wout van Aert, a été victime d'un malaise au volant et a embouti quatre véhicules.

Son épouse, enceinte, était assise à ses côtés mais n'a pas été blessée. Deux occupants des voitures percutées, dont un enfant, ont en revanche été légèrement blessés.