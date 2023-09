Stage en altitude, puissance record, analyses vidéo et baby-foot: comment Arnaud De Lie, le Taureau de Lescheret, est devenu le Buffle du Canada

Un leadership naturel

Hébergée dans un seul hôtel tant à Québec qu’à Montréal, toute la caravane des deux grands prix canadiens cohabitent dans les mêmes installations durant près d’une semaine. Un contexte privilégié dans lequel on a fait vite fait de décrypter l’ambiance qui règne à la table des équipes installées dans l’immense salle de repas. Et là où certains préféraient leur smartphone aux couverts dans un silence de cathédrale, cela rigolait très souvent dans le coin des Lotto-Dstny.

"Il y a une excellente ambiance dans l’équipe, confirme Maxim Van Gils. Lors des quelques temps morts de nos journées québécoises, nous avons tué le temps autour du baby-foot installé par l’organisation dans une salle de détente ou sommes allés nous balader un petit peu en ville. On prend plaisir à passer du temps ensemble."

Une osmose naturelle à laquelle la personnalité d’Arnaud De Lie n’est pas étrangère. "C’est vrai que c’est un gars très sociable, qui parle et rigole avec tout le monde sans distinction, souffle de son côté le Néerlandais Pascal Eenkhoorn. Harry (Sweeny, un autre équipier) s’est même transformé en coiffeur au Canada pour rectifier sa coupe (rires). Arnaud a une forme de leadership naturel qu’il n’a jamais dû forcer et s’est construit légitimement au fil des mois."

Un stage en altitude et 1,5 kilo de moins

Victime d’une très lourde chute sur les 4 Jours de Dunkerque à la mi-mai, le Taureau de Lescheret s’est patiemment reconstruit pour mettre le cap sur Livigno où il a réalisé le premier stage en altitude de sa carrière durant trois semaines en juillet.

"Arnaud a très bien réagi à cette exposition, confie Jeroen Dingemans, l’entraîneur principal de la formation Lotto-Dstny. Cette période a constitué un bloc de travail extrêmement important pour la dernière partie de la saison et constituait une nouvelle étape dans sa progression. On sait à quel point l’apport de ce type de séjour est devenu important dans l’approche des plus grands rendez-vous pour les meilleurs coureurs du monde."

Une approche de plus en plus méticuleuse que l’Ardennais a souhaitée progressive. "Lorsque je suis passé pro, je n’étais pas à bloc sur tous les détails car je voulais conserver une marge de progression. Durant les classiques, je me souviens que tout le monde disait que j’étais un peu gros mais le gros a maintenant gagné le GP de Québec (rires)… Un coureur a aussi une tête et je n’ai pas envie que ma carrière ne dure que cinq ans. Je veux durer et je tente de faire les choses de mieux en mieux au fil des mois."

Très rigoureux dans l’approche de son métier, le coureur de chez Lotto-Dstny s’est ainsi affûté ses dernières semaines. "Il a perdu environ 1,5 kilo, explique Dingemans. Il applique les conseils de notre équipe de nutritionniste avec beaucoup de sérieux. "

Féru de l’analyse vidéo

En marge de l’interview qu’il nous avait accordée mardi dernier à l’aéroport Charles De Gaulles, Arnaud De Lie avait décrypté le circuit de Québec qu’il n’avait pourtant jamais parcouru avec une impressionnante maîtrise. "J’ai déjà regardé pratiquement toutes les éditions sur YoutTube", nous avait alors soufflé le Wallon dans un sourire.

Féru d’analyse vidéo, l’Ardennais se plonge d’ailleurs dans les images autant avant qu’après les courses. "Cela lui permet d’accélérer son apprentissage, juge Cherie Pridham, la directrice sportive de l’équipe belge sur les courses québécoises. J’étais dans la voiture sur le dernier GP de Hambourg au bout duquel Arnaud (7e) était très frustré sur lui-même car il n’avait sans doute pas eu le meilleur timing dans son sprint. Il a revu les images à plusieurs reprises pour comprendre ce qu’il pouvait améliorer. Et comme Arnaud est un jeune garçon très intelligent qui apprend vite…"

Un travail spécifique sur le sprint long

Si certains coureurs masquent une partie de leurs données lors du partage de certaines de leurs sorties sur la plateforme Strava, Arnaud De Lie avait permis le libre accès à ses valeurs de puissance après le GP de Québec. Pour s’imposer au bout de la Grande Allée, le Taureau de Lescheret a ainsi développé une moyenne de 1150 watts (!) durant les 20 dernières secondes.

"C’est beaucoup mais cela ne m’a pas véritablement surpris lorsque j’ai vu les chiffres, sourit Jeroen Dingemans. Les efforts d’environ 30 secondes constituent la spécialité d’Arnaud et nous travaillons à l’entraînement sur cette qualité naturelle. Ces dernières semaines, il a amélioré ses records à plusieurs reprises et aujourd’hui, sur des efforts de cette nature après une course difficile, je pense pouvoir dire qu’il fait déjà parie des meilleurs coureurs du monde. Il est dans la meilleure forme de sa jeune carrière."

Une confiance en ses moyens et une maturité tactique

Un statut de cador du sprint long dont De Lie est conscient. "Même si je n’y ai pas gagné (7e), c’est lors de la Classique de Hambourg (20 août) que j’ai compris que j’étais peut-être le meilleur du monde sur ce type d’effort. Mon succès sur la Polynormande avait également gonflé ma confiance en mes moyens sur des arrivées exigeantes comme celle de Québec. En début de saison, j’avais fait part à ma direction de ma volonté d’effectuer le déplacement pour ces deux courses canadiennes car je savais la finale du premier des deux Grands Prix propice à mes qualités. Comme nous n’évoluons plus en WorldTour, cela représentait un investissement financier important pour l’équipe (NdlR: le dédommagement de 7000 euros ne couvre pas tous les frais, les dépenses des équipes de D1 sont, elles, intégralement prises en charge)."

Une confiance en ses moyens que le Wallon double désormais d’une plus grande maturité tactique. "Avant les courses comme pendant celles-ci, Arnaud est plus calme, juge son équipier Pascal Eenkhoorn. J’ai couru durant cinq ans chez Jumbo-Visma et il y a clairement des similitudes entre Wout van Aert et lui dans leurs qualités de vitesse au bout d’une course difficile mais aussi dans leur manière de courir. Arnaud n’a que 21 et demeure encore dans un processus d’apprentissage mais les choses sont souvent vite avec lui…"