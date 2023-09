Vuelta 2023 : Remco Evenepoel marque son soutien au peuple marocain sur le podium de départ (VIDEO)

"Tout d'abord, ma femme est marocaine, nous avons beaucoup de famille près de la région où des choses horribles se sont produites. C'est un moment difficile pour elle, pour sa famille et pour moi. C'est donc une façon de soutenir le peuple et le pays du Maroc après ce qui s'est passé. Cela signifie beaucoup pour moi, cela signifie beaucoup pour elle. Ce n'est jamais agréable quand quelque chose comme ça arrive", a expliqué Remco Evenepoel aux organisateurs avant le départ d'une 15e étape disputée entre Pampelune et Lekunberri sur 158,3 km en Navarre.

Le départ de l'étape a été donné peu après 13h00. Comme la veille lors de sa victoire dans la 14e étape, Remco Evenepoel, avec le maillot du classement de la montagne sur les épaules, a été le premier attaquant du jour.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé le Maroc vendredi soir. Un bilan provisoire fait état d'au moins 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 sont dans un état très grave, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche le ministère marocain de l'Intérieur.