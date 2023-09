Question du jour à la Vuelta 2023 :“Après son numéro de samedi, Remco Evenepoel a-t-il fait taire les critiques sur son niveau en haute montagne ?”

Le fait que le champion de Belgique a réagi de la plus belle des manières samedi entre Sauveterre-de-Béarn et Larra-Belagua ne calmera pas ceux qui doutent de ses capacités. Pourtant, il y avait de nouveau quatre ascensions au menu : le col Hourcère (11,1 km à 8,8 %), le Larrau (14,9 km à 8 %), le Laza (3,4 km à 6,3 %) et la montée finale (9,5 km à 6,3 %). Mais les esprits chagrins diront qu’avec 27 : 50 de retard au départ de l’étape, notre compatriote a pu bénéficier d’un bon de sortie et effectuer chaque ascension à son rythme.

Pourtant, les faits plaident en sa faveur : Remco Evenepoel a gagné en haute montagne après un numéro d’anthologie, confirmant qu’il a bel et bien progressé dans ce domaine. Son jour sans de la veille ? Il aurait pu l’avoir sur n’importe quel parcours. Mais il a fallu que ça lui tombe dessus au plus mauvais moment, quand la pente était la plus raide et que les cols s’enchaînaient.

Comme on est convaincu que son rapproché au classement général (NdlR : il est désormais 15e à 19:12 de Sepp Kuss) le privera de bon de sortie dans les étapes où l’on peut reprendre du temps sur ses rivaux – en montagne, donc -, on verra ce qu’il parviendra à faire mercredi dans la fameuse étape menant au sommet de l’Angliru (12,4 km à 9,8 %).

Mais de toute façon, comme avait di l’ancien coureur Joseba Beloki samedi dans nos colonnes, “on n’aura les réponses concernant Remco et le rôle qu’il pourra vraiment jouer au Tour de France qu’au moment venu”. Et quelle que soit sa prestation à ce moment-là, on ne pourra de toute façon pas empêcher les critiques.