Une épreuve dont Mathieu van der Poel a été l’incontestable vedette dans son étincelant maillot arc-en-ciel que le Néerlandais ne montrait que pour la deuxième fois depuis son succès à Glasgow, il y a un mois.

Cinq hommes ont animé la deuxième partie de la course, Enzo Paleni, Petr Keleman, Gage Hecht, Maxime Jarnet et Dries De Bondt, le dernier à avoir essayé de résister au peloton duquel Mathieu van der Poel avait tenté de s’extraire pour rejoindre son équipier belge.

L’ancien champion de Belgique dut finalement capituler à dix kilomètres de l’arrivée, à l’entrée du dernier tour du circuit local. Dans lequel, Yves Lampaert, après son ami Tim De Clercq, fut l’un des plus actifs à emmener le sprint car avec Fabio Jakobsen et Tim Merlier, l’équipe Soudal Quick-Step disposait sans doute des deux meilleurs atouts en cas d’emballage massif.

Le champion d’Europe se mit lui aussi au service du Belge, lequel a remporté à Fourmies le neuvième succès de sa saison, et le 46e pour son équipe.

”L’équipe a fait un excellent travail aujourd’hui et je dois remercier tous mes équipiers pour leur boulot, a expliqué le compagnon de Cameron Vandenbroucke. J’avais aussi de bonnes sensations et beaucoup de confiance, ce qui m’a aidé quand j’ai perdu un peu mes équipiers garçons dans un dernier kilomètre fou. J’ai lancé le sprint de loin, mais je disposais de beaucoup de puissance, assez pour garder le rythme et cela me rend très heureux. J’attends maintenant avec impatience mon prochain rendez-vous, le Tour de Slovaquie qui débute mercredi.”